Την επιθυμία της Κυβέρνησης να μην υπάρξουν από την τουρκοκυπριακή πλευρά παραβιάσεις ή απόπειρες παραβίασης του στάτους κβο στη νεκρή ζώνη μετέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Χασίμ Ντιάν, Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον Ντιάν: Να μην υπάρξουν παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη - Αξιώνει αντικειμενική στάση από τον ΟΗΕ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στον επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης την επιθυμία της Κυβέρνησης να μην υπάρχουν παραβιάσεις ή απόπειρες παραβίασης του στάτους κβο.
Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ενόψει και της έλευσης της κ. Ολγκίν.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι αύριο το πρωί είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Προέδρου με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, ενώ έχει ήδη καθοριστεί και κοινή συνάντηση του Προέδρου και του κ. Έρχιουρμαν με την κ. Ολγκίν.
«Στο πλαίσιο αυτών ακριβώς των προγραμματισμένων συναντήσεων, αλλά και των συνεχιζόμενων καλών υπηρεσιών του ΓΓ των ΗΕ και της Ειρηνευτικής Δύναμης στη χώρα μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Ντιάν τη δική μας συνεχιζόμενη και αυξανόμενη επιθυμία, να μην υπάρχουν από την άλλη πλευρά παραβιάσεις ή απόπειρες παραβίασης του στάτους κβο στη νεκρή ζώνη», τόνισε ο Εκπρόσωπος.
Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αναμένει από τα Ηνωμένα Έθνη αντικειμενική και νηφάλια προσέγγιση, καθώς και διαφύλαξη των όρων εντολής της παρουσίας τους στη χώρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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