Λετυμπιώτης: Νέες προτάσεις για οδοφράγματα στο τραπέζι - Τι αναμένει η Λευκωσία από τον Έρχιουρμαν

Σε δηλώσεις του σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στις 19 εισηγήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη περιλαμβάνονται και νέα σημεία διέλευσης, τα οποία δεν είχαν τεθεί προηγουμένως προς συζήτηση.

Όπως εξήγησε, ορισμένες από τις προτάσεις έτυχαν αρνητικής απάντησης από τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ενώ για άλλες ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού τις μελετήσει. Η ελληνοκυπριακή πλευρά αναμένει ότι κατά την αυριανή συνάντηση των δύο ηγετών θα υπάρξει διεξοδική συζήτηση επί των εκκρεμοτήτων. Ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι οι νέες εισηγήσεις δεν αντικαθιστούν τις προηγούμενες προτάσεις για το Πυρόι και τα Κόκκινα, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι. Ειδικά για το σημείο διέλευσης Αθηένου και Πυροΐου, υπενθύμισε ότι ακόμη και η συμβιβαστική όδευση που προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη δεν έγινε αποδεκτή. Απέφυγε, ωστόσο, να αποκαλύψει ποια είναι τα νέα σημεία διέλευσης, σημειώνοντας ότι οι 19 προτάσεις θα δημοσιοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή.

Επιμένει η Λευκωσία για την Αμμόχωστο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου και ταυτόχρονη λειτουργία του λιμανιού της πόλης υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πρόταση συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου με τον Δήμο Αμμοχώστου, ο οποίος την υποδέχθηκε θετικά και εξέφρασε την πρόθεση να εργαστεί για την προώθησή της. Παρά την απόρριψη της πρότασης από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω συζήτησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιφυλάξεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τη λειτουργία του λιμανιού και τον Κανονισμό Απευθείας Εμπορίου. Ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι η πρόταση προβλέπει τη λειτουργία του λιμανιού υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε αγορές που σήμερα δεν είναι διαθέσιμες. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η πρόταση δεν συνδέεται με την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για το άνοιγμα των τουρκικών λιμανιών σε πλοία υπό κυπριακή σημαία.

«Θα ήταν πιο ωφέλιμο, πιο παραγωγικό να υπάρξει αυτή η διεξοδική συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης για να εξευρεθούν τρόποι αποδοχής αυτής της πρότασης και όχι λόγοι απόρριψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπαράζ επαφών για το Κυπριακό

Οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έγιναν μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κουανγκά Ντιάν, και τον Δήμο Αμμοχώστου.

Κατά τη συνάντηση με τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ενόψει και της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε, επίσης, την ανάγκη αποφυγής νέων παραβιάσεων ή απόπειρας παραβίασης του καθεστώτος στη νεκρή ζώνη, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να υπογραμμίζει ότι η Λευκωσία αναμένει από τα Ηνωμένα Έθνη αντικειμενική και νηφάλια προσέγγιση, στη βάση των όρων εντολής τους.

Το επόμενο ορόσημο είναι η αυριανή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου με την κ. Ολγκίν. Έχει επίσης καθοριστεί κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα.