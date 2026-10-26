Αλλάζει ο τουριστικός χάρτης της Ευρώπης: Οι εντυπωσιακές προβλέψεις για την Κύπρο έως το 2036 - Νέες κατηγορίες ταξιδιωτών και αναδυόμενοι προορισμοί

Η έκθεση, με τίτλο «The Changing Face of Europe's Tourism Map to 2036», βασίζεται σε προβλέψεις της Tourism Economics και αποτυπώνει τις αλλαγές που αναμένεται να σημειωθούν στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη την περίοδο 2026–2036, με νέους προορισμούς να ενισχύουν τη θέση τους και επισκέπτες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η Κύπρος στην πρώτη πεντάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την Κύπρο, η οποία καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στον πίνακα των 15 μικρών και μεσαίων ευρωπαϊκών τουριστικών αγορών με την υψηλότερη προβλεπόμενη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η έκθεση προβλέπει αύξηση των διεθνών τουριστικών διανυκτερεύσεων κατά 75% στην Κύπρο μεταξύ 2026 και 2036. Υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται για το Αζερμπαϊτζάν (116%), τη Λετονία (83%), τη Ρουμανία (82%) και την Ουγγαρία (80%). Ακολουθούν η Λιθουανία (72%), η Κροατία (68%), η Εσθονία (65%) και η Σλοβακία (64%).

Πρόκειται για μια πρόβλεψη που τοποθετεί την Κύπρο μεταξύ των αγορών με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη συνολικά υπολογίζεται στο 42%.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση 75% αφορά τον συνολικό αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιούν οι ξένοι επισκέπτες και όχι κατ' ανάγκην τον αριθμό των τουριστικών αφίξεων. Η αύξηση αυτή μπορεί να προκύψει τόσο από περισσότερους επισκέπτες όσο και από μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής τους.

Η Accor αναφέρεται επίσης ονομαστικά στην Κύπρο και την Κροατία ως δύο προορισμούς που εξακολουθούν να επωφελούνται από την ισχυρή ελκυστικότητά τους στον τουρισμό αναψυχής.

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια επιπλέον διανυκτερεύσεις στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έκθεση εκτιμά ότι η συνολική ζήτηση για τουριστικά καταλύματα θα αυξηθεί κατά 32% μέσα στην επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις ετησίως.

Η μεγαλύτερη δυναμική αναμένεται να προέλθει από τα διεθνή ταξίδια, καθώς οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 42%, έναντι 24% για τον εγχώριο τουρισμό. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο πρόσθετες διεθνείς διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο μέχρι το 2036.

Παρά τη διεύρυνση της τουριστικής αγοράς, η Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, οι οποίοι προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 77% των διεθνών αφίξεων το 2036.

Η Ασία και η Μέση Ανατολή αλλάζουν τις ισορροπίες

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά την αυξανόμενη σημασία των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, γνωστών ως long-haul travel.

Πρόκειται για διεθνή ταξίδια μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών, όπως οι μετακινήσεις από την Κίνα, την Ιαπωνία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι αφίξεις επισκεπτών από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να αυξηθούν κατά 93% έως το 2036, ενώ από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατά 88%.

Ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται για την Κίνα, με αύξηση 138%, και τη Νότια Κορέα, με 121%. Η Ιαπωνία ακολουθεί με 77% και η Ινδία με 68%.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αύξηση των εισοδημάτων, τη διεύρυνση της μεσαίας τάξης σε αναδυόμενες οικονομίες και τη βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων.

Για προορισμούς όπως η Κύπρος, η μεταβολή αυτή αναδεικνύει τη σημασία της πρόσβασης σε νέες αγορές επισκεπτών. Ωστόσο, η έκθεση δεν παρέχει ξεχωριστές προβλέψεις για τις αφίξεις Κινέζων, Ινδών ή άλλων επισκεπτών από μακρινές αγορές ειδικά στην Κύπρο.

Νέοι προορισμοί διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο

Η Accor εκτιμά ότι, παρόλο που παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσουν την ισχυρή θέση τους, ορισμένοι από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης θα σημειωθούν σε μικρότερες αγορές.

Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής και των Βαλκανίων εμφανίζονται να αποκτούν αυξανόμενη δυναμική, καθώς βελτιώνονται οι μεταφορικές υποδομές, επεκτείνονται τα αεροπορικά δίκτυα και ενισχύεται η διεθνής προβολή τους.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το κόστος, καθώς αρκετοί από αυτούς τους προορισμούς εξακολουθούν να προσφέρουν σχετικά προσιτές επιλογές διαμονής, εστίασης και αναψυχής.

Τουριστικές δαπάνες άνω του 1,3 τρισ. ευρώ

Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δαπάνες των εισερχόμενων επισκεπτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν από 825 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 σε περισσότερα από 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2036, καταγράφοντας αύξηση άνω του 64%.

Οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 72%, για αγορές λιανικής κατά σχεδόν 70%, ενώ για δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού κατά περισσότερο από 66%.

Παράλληλα, οι επαγγελματικές μετακινήσεις αναμένεται να αναπτυχθούν ταχύτερα από τα ταξίδια αναψυχής, με προβλεπόμενη αύξηση αφίξεων 50% έναντι 39% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση των εσόδων, καθώς η οικονομική απόδοση εξαρτάται από τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, τη διάρκεια παραμονής και τη σύνθεση της τουριστικής ζήτησης.

Πηγές: Έκθεση Accor, The Changing Face of Europe's Tourism Map to 2036 / ΑΠΕ-ΜΠΕ