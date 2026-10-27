Σοβαρά επεισόδια στο Μπιλμπάο μετά την ακύρωση εκδήλωσης ακροδεξιού influencer – Φωτιές σε αυτοκίνητα και συλλήψεις

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE και την εφημερίδα El País, τα επεισόδια ξέσπασαν στην περιοχή Ντεούστο, κοντά στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Κίλες, στις 19:00 τοπική ώρα.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα αντιφασιστικών οργανώσεων και φοιτητικών συλλογικοτήτων που αντιδρούσαν στην παρουσία του ακροδεξιού σχολιαστή.

Παρά την ακύρωση της εκδήλωσης, η ένταση δεν εκτονώθηκε. Ομάδες ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και οχήματα, ενώ πυρπόλησαν και μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι ταραχές επεκτάθηκαν σε δρόμους γύρω από το πανεπιστήμιο, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη και κινητοποίηση των αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συλλήψεις και καταγγελίες για προσχεδιασμένα επεισόδια

Το Τμήμα Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων καταδίκασε τα επεισόδια, αναφέροντας ότι ομάδα διαδηλωτών κινήθηκε προς το αστυνομικό τμήμα του Ντεούστο, εκτοξεύοντας πέτρες εναντίον του.

Στην αρχική επίσημη ανακοίνωση γινόταν λόγος για εννέα συλλήψεις, ενώ μεταγενέστερα ισπανικά δημοσιεύματα ανέβασαν τον αριθμό σε τουλάχιστον 14.

Οι βασκικές αρχές εκτίμησαν ότι η δράση των ατόμων που προκάλεσαν τα επεισόδια ήταν προσχεδιασμένη, επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση είχε ήδη ακυρωθεί αρκετές ώρες πριν από την έναρξή της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κίλες επικοινώνησε στις 14:00 (τοπική ώρα) με την Ertzaintza, την αστυνομία της Χώρας των Βάσκων, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς της εκδήλωσης σε άλλο σημείο. Οι αρχές απέρριψαν το ενδεχόμενο και στις 16:06 ο ίδιος γνωστοποίησε εγγράφως την ακύρωσή της.

Ακύρωσε την εκδήλωση επικαλούμενος φόβους για την ασφάλεια

Ο Βίτο Κίλες ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι δεν θα πραγματοποιούσε την προγραμματισμένη ομιλία του, υποστηρίζοντας πως είχε ενημερωθεί από την αστυνομία για εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο επεισοδίων.

Στην ανάρτησή του κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν πρώην μέλη της αυτονομιστικής οργάνωσης ETA και άτομα με βίαιη δράση, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η προστασία των συμμετεχόντων στην εκδήλωσή του προείχε της πραγματοποίησής της και προανήγγειλε επιστροφή στο Μπιλμπάο.

Έκλεισε προληπτικά το Πανεπιστήμιο του Ντεούστο

Η ένταση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται από το πρωί, όταν φοιτητικές οργανώσεις πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας του Κίλες.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου του Ντεούστο αποφάσισε να αναστείλει τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες από τις 14:00 και να κλείσει προληπτικά τις εγκαταστάσεις του, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε οργανώσει ούτε εγκρίνει την εκδήλωση.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, με τον αρμόδιο υπουργό Πανεπιστημίων της Χώρας των Βάσκων, Χουάν Ιγνάθιο Πέρεθ Ιγκλέσιας, να εκφράζει τη διαφωνία του με την αναστολή της λειτουργίας του ιδρύματος.

Καταδίκη από την κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Ιμανόλ Πραδάλες, καταδίκασε τα βίαια επεισόδια, χαρακτηρίζοντάς τα απαράδεκτα.

Αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά κατά της προγραμματισμένης παρουσίας του Κίλες, διαχωρίζοντάς τους από τις οργανωμένες ομάδες που προκάλεσαν καταστροφές.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αστυνομικές αρχές θα συνεχίσουν τις συλλήψεις όσων εμπλέκονται σε πράξεις βίας.