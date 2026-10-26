Αιχμές Ιωάννου κατά Ολγκίν: Συναντά την κοινωνία των πολιτών, αλλά όχι τον Δήμο Αμμοχώστου

Σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση που είχαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό, ο Δήμαρχος είπε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση κατά την οποία μίλησαν γενικά για το Κυπριακό αλλά ειδικότερα για την πρόταση του Προέδρου που αφορά την περίκλειστή περιοχή, "μία πρόταση η οποία ξανάγινε και στο παρελθόν με ανταλλαγή τη διάνοιξη του λιμανιού της Αμμοχώστου κάτω από την αιγίδα της ΕΕ".

Η απάντηση, συνέχισε, της άλλης πλευράς "ήταν δυστυχώς όπως φαίνεται αρνητική" αλλά πρόσθεσε ότι "δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες διότι το θέμα της περίκλειστης περιοχής βασίζεται πάνω σε ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ το 550 και το 789".

Ο Δήμαρχος είπε ότι αυτό θέλουν να το μεταφέρουν κυρίως στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν από την οποία, όπως σημείωσε, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ζητούν να συναντήσουν.

Η κ. Ολγκίν, πρόσθεσε, συναντά την κοινωνία των πολιτών αλλά ο Δήμος Αμμοχώστου εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων. Είπε ότι ένα από τα κυριότερα θέματα του Κυπριακού αφορά την επιστροφή της περίκλειστης περιοχής "χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι η τελική λύση". Σημείωσε πως υπάρχουν ψηφίσματα που προνοούν ότι πρέπει να δοθεί η περιοχή στα ΗΕ υπό την αιγίδα τους πριν την τελική λύση του κυπριακού προβλήματος.

"Θέλουμε να της εξηγήσουμε ότι αυτή η πρόταση θα έχει πολύ θετικό αντίκρισμα στη συνολική λύση του Κυπριακού και δεν θα λυθεί το Κυπριακό με το να επιμένουμε μόνο στη διάνοιξη οδοφραγμάτων. Είναι μία ευκαιρία να φανεί η θετική προσπάθεια και από τις δύο πλευρές με το να διανοίξουν την περίκλειστη την περιοχή ούτως ώστε σε πρώτο στάδιο πιθανόν να θεωρηθεί σαν νεκρή ζώνη και μετά να επιτραπεί η επιστροφή των μόνιμων κατοίκων στην περίκλειστη περιοχή", ανέφερε.

Σήμερα, είπε, θα στείλουν μια επιστολή στην κ. Ολγκίν και θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο για να δούν πώς μπορούν να βοηθήσουν τον Πρόεδρο με δικές τους προτάσεις.

"Πραγματικά πιστεύουμε ότι η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής κάτω από την αιγίδα των ΗΕ θα είναι μία σημαντική εξέλιξη που θα βοηθήσει την επίλυση του κυπριακού προβλήματος" τόνισε.

Διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ, ότι είναι η αρχή για να μπορέσουμε όσο το δυνατό μέσα σε μια συμφωνημένη λύση να επιστρέψουν όσο το δυνατό περισσότεροι πρόσφυγες στα σπίτια τους.

Ερωτηθείς για το θέμα της 'νεκρής ζώνης' στο οποίο αναφέρθηκε και κατά πόσον αυτό αφορά τον εμπλουτισμό της πρότασης για να παραμείνει στο τραπέζι, απάντησε σίγουρα, διότι δεν μπορεί μόλις ανοίξει η περίκλειστη περιοχή κάτω από την αιγίδα των ΗΕ αμέσως να ξεκινήσουν οι κάτοικοι να επιστρέφουν, όπως σημείωσε.

"Σίγουρα θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα θεωρηθεί καταρχάς σαν νεκρή ζώνη και μετά θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα, να επιστρέψουν οι κάτοικοι", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον αυτό ήταν η πρόταση ως είχε, είπε ότι δεν είναι η ακριβής πρόταση, είναι μία πρόταση για την οποία μίλησαν με τον Πρόεδρο με κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Περιμένει από μας ο Πρόεδρος να του δώσουμε και εμείς κάποιες προτάσεις που θα βοηθήσουν, συνέχισε.

Ερωτηθείς κατά πόσον έχουν υποβάλει προτάσεις στον Πρόεδρο ενόψει της συνάντησής του με τον Τ/κ ηγέτη, είπε ότι έχουν υποβάλει αλλά δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια από τη στιγμή που προς το παρόν η απάντηση ήταν αρνητική.

Εξέφρασε τη θέση ότι πρέπει να γίνουν επαφές και με τους Τ/κ που βρίσκονται στην Αμμοχώστο εκφράζοντας τη θέση ότι πολύ λίγοι Τ/κ δεν θα ήθελαν να ανοίξει η περίκλειστη περιοχή υπό την αιγίδα των ΗΕ. Είπε ότι οι ίδιοι θα κάνουν κάποιες προσπάθειες για να κατατοπίσουν τους Τουρκοκύπριους ότι θα είναι προς όφελός τους και η διάνοιξη της περιοχής και η λειτουργία του λιμανιού.

Υπενθύμισε ότι πριν περίπου 15 χρόνια σε κοινή δήλωση ο τότε δήμαρχος Αλέξης Γαλανός μαζί με τον τότε Τ/κ "δήμαρχο" ανέφεραν ότι η περίκλειστη περιοχή πρέπει να δοθεί πίσω στους νόμιμους κατοίκους της. Δεν νομίζω, συνέχισε, να αλλάξε κάτι από τότε ούτε ότι ο σημερινός Τ/κ "δήμαρχος" θα ήταν αρνητικός σε μία τέτοια εξέλιξη καθώς τα οφέλη θα είναι και στις δύο πλευρές.

Σε σχέση με το αίτημα να συναντηθούν με την κ. Ολγκίν, είπε ότι έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές συνάντηση και ότι δεν έλαβαν ούτε αρνητική ούτε θετική απάντηση.

Διερωτήθηκε κατά πόσον είναι πολιτική η απόφαση της να βλέπει την κοινωνία των πολιτών και να αποφεύγει συναντήσεις με κόμματα ή κατεχόμενους δήμους.

Εξέφρασε τη θέση ότι μια τέτοια συνάντηση θα είναι επωφελής και για την κ. Ολγκίν και ότι δεν θα της απαγορεύσουν να ακούσει και την άλλη άποψη.

"Εμείς θέλουμε να μας ακούσει, να ακούσει την κοινωνία των πολιτών την πραγματική να ακούσει τον Δήμο Αμμοχώστου που είναι δήμος που υποφέρει από αυτή την κατάσταση", κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ