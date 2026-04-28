Οκταήμερη κράτηση στους τέσσερις για παράνομη κατοχή μεγάλης ποσότητα ναρκωτικών

Διατάγματα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε προς διευκόλυνση των ανακρίσεων το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον τεσσάρων προσώπων ηλικίας 28 ετών, 32 και 32 ετών και μίας 18χρονης για διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων , παράνομης κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο , παράνομη κατοχή σκεύους που χρησιμοποιείται για τη λήψη ελεγχόμενων φαρμάκων και νομμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 28χρονος και είχε ως συνεπιβάτες δύο 32χρονους και μία 18χρονη. Οπως αναφέρει η Αστυνομία κατά την έρευνα που ακολούθησε, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 30 γραμμαρίων περίπου, 150 περίπου γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €3,060.

Η εξεταστής της υπόθεσης λοχίας Άντρη Γεωργίου αιτήθηκε την οκταήμερη προσωποκράτηση των υπόπτων. Σύμφωνα με τα γεγονότα.κατά την διάρκεια της διακριτικής παρακολούθησης πριν την ανακοπή του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι ύποπτοι , στην οικία του 1ου υπόπτου θεάθηκαν συγκεκριμένα οχήματα να πηγαινοέργχονται στο μέρος , με τους οδηγούς των οποίων ο 1ος ύποπτος θεάθηκε να έρχεται σε επαφή , να συνομιλεί και να ανταλλάζει κάτι, που εύλογα πιστεύεται ότι πρόκειται για δοσοληψίες ναρκωτικών.

Επίσης θεάθηκε ο 2ος ύποπτος να δίδει στον 1ο ύποπτο κάτι και από την κίνηση των χεριών του φαίνεται ότι μετρούσε χρήματα. Περαιτέρω λίγο πριν από την ανακοπή του οχήματος, στα οποία επέβαιναν οι τέσσερις ύποπτοι έξω από συγκεκριμένο υποστατικό στην Μεσόγη, στην Πάφο, θεάθηκαν δύο άντρες να προσεγγίζουν το όχημα και να συνομιλούν με τους επιβαίνοντες. Ακολούθως οι ύποπτοι και όλα τα ανευρεθέντα τεκμήρια μεταφέρθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ Πάφου για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε προκαταρκτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις ευρεθείσες ποσότητες άσπρης ουσίας , άσπρης κρυσταλλικής ουσίας, και πράσινης ξηρής φυτικής ύλης με ειδικό αντιδραστήριο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κοκαϊνη, μεθαμφεταμίνη και κάνναβη αντίστοιχα.

Προφορικά ανακρινόμενος ο 1ος ύποπτος ανέφερε ότι όλα τα ανευρεθέντα ναρκωτικά εντίς του αυτοκινήτου , δηλαδή η ποσότητα κοκαϊνης και κάνναβης είναι δικά του και ότι οι άλλοι ύποπτοι δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση.Γραπτώς ανακρινόμενοι οι τέσσερις ύποπτοι σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν απαντούσαν με την στερεότυπη φράση « ότι έχω να πώ θα το πώ στο Δικαστήριο». Αναφέρθηκε επίσης ότι μέχρι τώρα έχουν ληφθεί τέσσερις καταθέσεις και έχουν διενεργηθεί τέσσερις έρευνες οικιών και οκτώ έρευνες οχημάτων.

Ακόμη από τις μέχρι τώρα εξετάσεις προκύπτει η λήψη άλλων 40 καταθέσεων από το οικογενειακό και γειτονικό περιβάλλον των υπόπτων καθώς και νέες ανακριτικές καταθέσεις από τους 4 ύποπτους . Καταθέσεις θα ληφθούν από το σημείο ανακοπής , καθώς και από άτομα τα οποία οι ύποπτοι κατά την παρακολούθηση τους την 27η Απριλίου θεάθηκαν να έρχονται σε επαφή. Αναμένεται επίσης να ληφθεί κατάθεση από το Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ύποπτοι εργάζονται και κατά πόσο είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Αναζητείται ακόμη το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που προμήθευσαν τους υπόπτους με τα ναρκωτικά καθώς επίσης και τα πρόσωπα στα οποία αυτά θα κατέληγαν, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ποσότητα που εντοπίστηκε.

Επιπρόσθετα θα γίνουν εξετάσεις στην περιοχή όπου έγινε η ανακοπή των υπόπτων, στην περιοχή που διαμένουν καθώς και τα σημεία που θεάθηκαν να κινούνται κατά την παρακολούθηση τους , προς αναζήτηση και επιθεώρηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης από τα οποία πιθανόν να εξασφαλιστεί μαρτυρία για τις κινήσεις των υπόπτων , κατά πόσο ήρθαν σε επαφή μ ε άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο της διερεύνησης της παρούσας υπόθεσης. Από τους ύποπτους παραλήφθηκαν επίσης τα κινητά τους τηλέφωνα και αυτά αναμένεται όπως αναφέρθηκε να σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις .

Όλα τα ανευρεθέντα επίσης θα σταλούν σε Ινστιρούτο Νευρολογίας και Γενετικής στο Γενικό Κρατικό Χημείο καθώς επίσης και το ΥΠ.ΕΓ.Ε Αρχηγείου Αστυνομίας για την διενέργεια όλων των απαραίτητων επιστημονικών εξετάσεων. Η Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε στηυν σοβαρότητα των αδικημάτων αλλά και στην αναγκαιότητα της πλήρους και σωστής διερεύνησης της υπόθεση για να λάμψει η αλήθεια .

Υπάρχει ανέφερε υπόνοια ότι εμπλέκονται οι ύποπτοι. Πρόσθεσε επίσης πως η κράτηση των υπόπτων είναι αναγκαία και τυχόν απόλυση τους θα επηρεάσει αρνητικά το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας με τον επηρεασμό μαρτύρων ή την καταστροφή τεκμηρίων.

Η συνήγορος υπεράσπισης των υπόπτων Δικηγόρος Μαρία Παπαδημήτρη δεν έφερε ένσταση με την κράτηση των τεσσάρων ούτε προχώρησε στην αντεξέταση της εξεταστής της υπόθεσης, της μάρτυρας. Το Δικαστήριο ακολούθως διέταξε την οκταήμερη κράτηση των τεσσάρων υπόπτων , λέγοντας πως υπάρξει εύλοψη υποψία για την διάρπαξη των αδικημάτων για τα οποία αξιώμεται η κράτηση τους.