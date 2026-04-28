Επιτυχημένες οι πρώτες δοκιμές drones για ελληνικές φρεγάτες αναφέρει γαλλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα

Επιτυχημένες ήταν οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες άμυνας και επέμβασης γράφει σήμερα η γαλλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα MER ET MARINE.

Όπως αναφέρεατι, η αυστριακή εταιρεία Schiebel ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα για την ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας των drones που παράγει. Ειδικότερα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων Camcopter S-100 που προορίζονται για τις φρεγάτες άμυνας και επέμβασης (FDI) που κατασκευάζονται από τη γαλλική Naval Group για την Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις φρεγάτες FDI που κατασκευάζονται για την Ελλάδα από τη Naval Group στο Lorient, αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

