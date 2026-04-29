Στο επίκεντρο η επόμενη μέρα της ΚΑΠ ,μηνύματα στρατηγικής από την εναρκτήρια ομιλία του Ανδρέα Γρηγορίου στην Πάφο

Την ανάγκη για ισχυρότερο συντονισμό, ευελιξία πολιτικών και ουσιαστική στήριξη των γεωργών ενόψει των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ανδρέας Γρηγορίου, ανοίγοντας τις εργασίες της Συνάντησης Διευθυντών ΚΑΠ στην Πάφο . Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Γρηγορίου υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι κομβική για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων 2023–2027. Παράλληλα, όπως σημείωσε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για τον σχεδιασμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, μέσα από διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συγκυρία αυτή ως «ευκαιρία αποτίμησης και επαναπροσδιορισμού», επισημαίνοντας ότι τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή των νέων Στρατηγικών Σχεδίων μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη βάση για τον μελλοντικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη.

Η κλιματική αλλαγή, όπως τόνισε, επηρεάζει ήδη με διαφορετικό τρόπο τα κράτη μέλη, με τον Νότο να πλήττεται από λειψυδρία και ερημοποίηση, ενώ άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν πλημμύρες και μεταβολές στις καλλιεργητικές συνθήκες.

Παράλληλα, ο κ. Γρηγορίου στάθηκε στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι γεωργοί, εξαιτίας της ανόδου του κόστους παραγωγής, της αστάθειας των αγορών και του διεθνούς ανταγωνισμού. Τόνισε ότι οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών —όπως το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και η πρόσβαση στην τεχνολογία, εντείνουν τις προκλήσεις. Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της ανανέωσης των γενεών, με τον Γενικό Διευθυντή να επισημαίνει ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τα εμπόδια εισόδου για νέους γεωργούς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα του τομέα.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΚΑΠ, υπογράμμισε ότι παραμένει βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, καθώς «μια ενιαία προσέγγιση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες όλων των κρατών μελών». Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία της αποτελεσματικής διακυβέρνησης, της διοικητικής επάρκειας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική εφαρμογή των πολιτικών χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Παρουσιάζοντας τη δομή της συνάντησης, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι οι εργασίες επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες: τη διακυβέρνηση της ΚΑΠ, τη χρηματοδότηση της γεωργίας στη δεκαετία του 2030 και τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα και ανθεκτικά γεωργικά συστήματα. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια μπορεί να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη συνάντηση συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών, αμοιβαία μάθηση και ουσιαστικό προβληματισμό γύρω από τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των αγροτικών πολιτικών. Αναφερόμενος στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τόνισε πως οι επιλογές που θα γίνουν θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Επεσήμανε την ανάγκη για μια Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πιο απλή, πιο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών, με στόχο τη στήριξη των γεωργών, την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών και τη συμβολή στους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κύπρος, στο πλαίσιο της Προεδρίας, δεσμεύεται να προωθήσει έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, καλώντας όλους τους συμμετέχοντες να συμβάλουν ενεργά σε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του , ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους και τους ευχήθηκε μια παραγωγική και επιτυχημένη συνάντηση.