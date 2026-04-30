ΕΒΕΠ : Εκδηλώσεις με θέμα την σύνδεση του ελαιοκομικού κλάδου με τον τουρισμό

Σειρά εκδηλώσεων με θέμα την σύνδεσή του ελαιοκομικού κλάδου με τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη διοργανώνει σήμερα 30 Απριλίου το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου οι εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου Olive Oil Med Net, είναι αφιερωμένες στη στρατηγική αναβάθμιση του τομέα του ελαιολάδου στη Μεσόγειο.

Στόχος των συνεδριών είναι η σύνδεση της πιστοποίησης της αυθεντικότητας και της βιώσιμης παραγωγής με τον τουρισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των «πράσινων» προϊόντων ελαιολάδου. Η ημέρα ξεκινά με την υβριδική εκδήλωση μάθησης μέσω ομοτίμων στο κτίριο του ΕΒΕ Πάφου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Αυτή η διεθνής ανταλλαγή εξετάζει, προστίθεται στην ανακοίνωση, τις κρίσιμες συνέργειες μεταξύ του τομέα του ελαιολάδου και του τουρισμού, περιλαμβάνοντας τα εξής κύρια σημεία, όπως ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του ελαιοκομικού τομέα στην Κύπρο και παρουσίαση του Ψηφιακού Καταλόγου Αυθεντικών και «Πράσινων» Ελαιολάδων του έργου Προώθηση των αυθεντικών τοπικών εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων μέσω του τουρισμού αλλά και την συνεισφορά του ελαιόλαδου στην τοπική ανάπτυξη.

Το απόγευμα στο Ξενοδοχείο Fitosinn στη Γεροσκήπου, στις 18:00 διοργανώνεται Εκδήλωση Δημοσιότητας. Όπως αναφέρεται η συνεδρία αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόοδο του έργου και τις τεχνικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιόλαδων.

Οι δραστηριότητες της ημέρας ολοκληρώνονται με την Εκδήλωση Επίδειξης στις 19:30, η οποία αναδεικνύει τις πιλοτική εφαρμογή της του έργου σε τοπικούς παραγωγούς στην Κύπρο.

Αυτή η τελική συνεδρία περιλαμβάνει, την επίσημη παρουσίαση και επίδειξη του Ψηφιακού Καταλόγου, καθώς και των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής μεθόδων αυθεντικότητας και αειφορίας στην Κύπρο.

Εξειδικευμένη επίδειξη ελαιογνωσίας εστιάζοντας στα οργανοληπτικά προφίλ των τοπικών ποικιλιών Λαδοελιάς και Κορονέικης, καθώς και ζωντανή γαστρονομική επίδειξη παραδοσιακών εδεσμάτων και συνταγών με βάση τα τοπικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα και αγροδιατροφικά προϊόντα.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενος φορείς, παραγωγούς, τους επαγγελματίες φιλοξενίας να συμμετάσχουν σε αυτόν τον ζωτικό διάλογο για το μέλλον της ελαιοκομικής κληρονομιάς της περιοχής μας.

Όπως επισημαίνεται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στον κ Στέφανο Χατζηιωάννου στο email info@pcci.org.cy