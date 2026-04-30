Τέλος στην ταλαιπωρία! Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου - Πόσα κόστισε και ποιους θα εξυπηρετεί

Παραδίδεται σήμερα 30 Απριλίου στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου –  Ολοκληρώθηκε εντός του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €74.477.000 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Το έργο υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Cybarco–Pharmakas J.V., υπό την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, και ολοκληρώθηκε εντός του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €74.477.000 πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για τη Δ΄φάση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Τροόδους και αφορά στην κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, μήκους περίπου 11,3 χιλιομέτρων, με εκκίνηση νοτίως του Αστρομερίτη και τερματισμό στην περιοχή Ευρύχου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκαν, μεταξύ άλλων, ανισόπεδος κόμβος στην περιοχή Κουτραφά, τερματικός κυκλικός κόμβος, καθώς και σημαντικά τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης κοιλαδογέφυρας μήκους 750 μέτρων.

Προστίθεται ότι ο αυτοκινητόδρομος θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και και θα μειώσει τον χρόνο διαδρομής προς τις ορεινές περιοχές του Τροόδους, της Σολέας, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς, ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου.

Το κοινό καλείται όπως συμμορφώνεται με τη νέα οδική σήμανση και τα όρια και να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του δρόμου.

 

