Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ακτινογραφία τουρισμού το 2025 πριν το κτύπημα του πολέμου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών έφτασαν τα 7,1 εκατ., οι αφίξεις τουριστών τα 4,5 εκατ., τα έσοδα από τον τουρισμό σε €3,7 δισ. και τα ταξίδια Κυπρίων στα 2 εκατ.

Στατιστικά για την πορεία του τουρισμού το 2025 δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ταξιδιώτες 

Το 2025 η ταξιδιωτική κίνηση προς και από την Κύπρο σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2024. Συγκεκριμένα, οι συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών έφτασαν τα 7,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,0% και οι αναχωρήσεις έφτασαν τα 7, 1 εκατ. σημειώνοντας επίσης αύξηση 12,8% σε σύγκριση με το 2024

Η αεροπορική κίνηση αντιπροσώπευσε ποσοστό 96,8% τόσο για τις αφίξεις όσο και για τις αναχωρήσεις κατά το 2025.

Τουρίστες

Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 12,2% και έφτασαν στα 4,5 εκατ. από 4 εκατ. το 2024.

Κατά το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο, με ποσοστό 31,8% της συνολικής τουριστικής κίνησης, ενώ ακολούθησαν το Ισραήλ με 13,0%, η Πολωνία με 8,2%, η Γερμανία με 6,1%, η Ελλάδα με 3,9% και η Σουηδία με 3,4%.

Ο σκοπός ταξιδιού το 2025 ήταν για ποσοστό 79,8% των τουριστών οι διακοπές, για 13,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός.

Έσοδα από τον τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 υπολογίζονται σε €3,7 δισ. σε σύγκριση με €3,2 δισ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Το 2025, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη υπολογίστηκε στα €815,16 σημειώνοντας αύξηση 2,6% από το 2024. Η μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη το 2025 καταγράφηκε τον μήνα Αύγουστο με €966,41 και η χαμηλότερη με €595,71 τον Φεβρουάριο.

Κάτοικοι Κύπρου

Τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 11,9% και έφτασαν τα 2 εκατ. το 2025 από 1,8 εκατ. το 2024.

Το 2025 ποσοστό 32,6% επισκέφθηκε την Ελλάδα, 8,9% το Ηνωμένο Βασίλειο, 5,5% την Ιταλία, 3,8% τη Ρωσία, 3,5% τη Γερμανία και 3,3% την Πολωνία. Ο μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκαν τα περισσότερα ταξίδια κατοίκων Κύπρου ήταν ο Αύγουστος, ενώ ο μήνας με τα λιγότερα ταξίδια ήταν ο Φεβρουάριος.

Ποσοστό 73,1% των κατοίκων Κύπρου που επέστρεψαν από ταξίδια στο εξωτερικό το 2025 δήλωσαν ότι κύριος σκοπός του ταξιδιού τους ήταν οι διακοπές, 20,5% επαγγελματικοί λόγοι, 5,3% σπουδές και 1,1% άλλοι λόγοι. 

 

Tags

ΤουρισμόςΥφυπουργείο ΤουρισμούτουρισμόςΤΟΥΡΙΣΤΕΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΑΞΙΔΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα