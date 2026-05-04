Ακτινογραφία τουρισμού το 2025 πριν το κτύπημα του πολέμου

Στατιστικά για την πορεία του τουρισμού το 2025 δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ταξιδιώτες

Το 2025 η ταξιδιωτική κίνηση προς και από την Κύπρο σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2024. Συγκεκριμένα, οι συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών έφτασαν τα 7,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,0% και οι αναχωρήσεις έφτασαν τα 7, 1 εκατ. σημειώνοντας επίσης αύξηση 12,8% σε σύγκριση με το 2024

Η αεροπορική κίνηση αντιπροσώπευσε ποσοστό 96,8% τόσο για τις αφίξεις όσο και για τις αναχωρήσεις κατά το 2025.

Τουρίστες

Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 12,2% και έφτασαν στα 4,5 εκατ. από 4 εκατ. το 2024.

Κατά το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο, με ποσοστό 31,8% της συνολικής τουριστικής κίνησης, ενώ ακολούθησαν το Ισραήλ με 13,0%, η Πολωνία με 8,2%, η Γερμανία με 6,1%, η Ελλάδα με 3,9% και η Σουηδία με 3,4%.

Ο σκοπός ταξιδιού το 2025 ήταν για ποσοστό 79,8% των τουριστών οι διακοπές, για 13,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός.

Έσοδα από τον τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 υπολογίζονται σε €3,7 δισ. σε σύγκριση με €3,2 δισ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Το 2025, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη υπολογίστηκε στα €815,16 σημειώνοντας αύξηση 2,6% από το 2024. Η μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη το 2025 καταγράφηκε τον μήνα Αύγουστο με €966,41 και η χαμηλότερη με €595,71 τον Φεβρουάριο.

Κάτοικοι Κύπρου

Τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 11,9% και έφτασαν τα 2 εκατ. το 2025 από 1,8 εκατ. το 2024.

Το 2025 ποσοστό 32,6% επισκέφθηκε την Ελλάδα, 8,9% το Ηνωμένο Βασίλειο, 5,5% την Ιταλία, 3,8% τη Ρωσία, 3,5% τη Γερμανία και 3,3% την Πολωνία. Ο μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκαν τα περισσότερα ταξίδια κατοίκων Κύπρου ήταν ο Αύγουστος, ενώ ο μήνας με τα λιγότερα ταξίδια ήταν ο Φεβρουάριος.

Ποσοστό 73,1% των κατοίκων Κύπρου που επέστρεψαν από ταξίδια στο εξωτερικό το 2025 δήλωσαν ότι κύριος σκοπός του ταξιδιού τους ήταν οι διακοπές, 20,5% επαγγελματικοί λόγοι, 5,3% σπουδές και 1,1% άλλοι λόγοι.