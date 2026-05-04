Στα €573 εκατ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το τρίμηνο 2026, ετήσια μείωση €27 εκατ.

Μειωμένο κατά €27 εκατ. καταγράφεται το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης το τρίμηνο του 2026 λόγω της ταχύτερης αύξησης των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €573,3 εκατ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €600,6 εκατ. (1,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά €221,3 εκατ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €3,2 δισ. σε σύγκριση με €3 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €25,6 εκατ. (+9,2%) και ανήλθε στα €303,7 εκατ. σε σύγκριση με €278,1 εκατ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €23,0 εκατ. (+2,4%) και ανήλθαν στα €974,8 εκατ. σε σύγκριση με €951,8 εκατ. το 2025.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €82,3 εκατ. (+6,4%) και ανήλθαν στο €1,4 δισ. σε σύγκριση με €1,3 δισ. το 2025.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €29,9 εκατ. (+41,1%) και ανήλθαν στα €102,7 εκατ. σε σύγκριση με €72,8 εκατ. το 2025.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €58,8 εκατ. (+31,6%) και ανήλθαν στα €245,0 εκατ. σε σύγκριση με €186,2 εκατ. το 2025.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,9 εκατ. (-19,5%)

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά €194,0 εκατ. (+5,4%) και ανήλθαν στα €3,8 δισ. σε σύγκριση με €3,6 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €107,8 εκατ. (+10,9%) και ανήλθαν στο €1,1 δισ. σε σύγκριση με €985,9 εκατ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €86,0 εκατ. (+7,3%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €31,5 εκατ. (+2,9%).

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €3,3 εκατ. (-17,5%).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €19,0 εκατ. (-7,2%) και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά €9,6 εκατ. (-14,0%).

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.