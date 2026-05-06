Πέντε υποψήφιοι στην Πάφο με τον Συνδυασμό Κόμματος ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν σήμερα πέντε υποψήφιοι βουλευτές στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, με τον συνδυασμό του κόμματος ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Συγκεκριμένα, στη διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων συμμετείχαν οι Δημητρίου Γαβριήλ, Καλαιτσίδου Ελλάδα, Κωμοδρόμος Χ. Χριστάκης, Νεοφύτου Μάριος και Χαραλάμπους Πολύβιος (Πόλυς), οι οποίοι διεκδικούν την εκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι υποψήφιοι εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου, προβάλλοντας τις θέσεις και τις προτεραιότητες του συνδυασμού τους για την επόμενη μέρα της Κύπρου.