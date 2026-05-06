Πέντε υποψηφιότητες της Δημοκρατικής Παράταξης Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Πέντε υποψηφιότητες κατατέθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάφο με τον συνδυασμό του κόμματος «Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων».

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιήθηκε στις 09:40, παρουσία υποστηρικτών και στελεχών του συνδυασμού. Συγκεκριμένα, τις υποψηφιότητές τους υπέβαλαν οι Ευκλείδης Αμβροσιάδης, Ανδρέας Ανδρέου Κεσουρής, Κυριακή Μαυράκη, Χαρούλα Χαριλάου και Θάνος Χρυσάνθου.

Οι υποψήφιοι εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της επαρχίας Πάφου, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι στόχος τους είναι η προώθηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.

