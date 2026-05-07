Σύνδεση πολιτισμού, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε εκδήλωση του Νεάπολις

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο εκδήλωση με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Πολιτιστικό Τομέα», με κεντρική ομιλήτρια την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρα Βασιλική Κασσιανίδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, η εκδήλωση επικεντρώθηκε κυρίως στη σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο του πολιτιστικού τομέα στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων και δημιουργικών επαγγελμάτων, αλλά και στην ανάγκη στρατηγικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης του πολιτισμού.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δρ Χρίστος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Μαθησιακής Διαδικασίας του Πανεπιστημίου, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργικότητας και της συνεργασίας για την ενίσχυση του πολιτιστικού οικοσυστήματος και των δημιουργικών επαγγελμάτων.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, αναφέρθηκε στη σημασία της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, επισημαίνοντας τον ρόλο των πανεπιστημίων στην προώθηση της έρευνας, της δημιουργικότητας και της κοινωνικής ανάπτυξης.

Στην ομιλία της, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέδειξε τον πολιτισμό ως πεδίο γνώσης, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής δραστηριότητας, παρουσιάζοντας παράλληλα τις πολιτικές και δράσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τη στήριξη της πολιτιστικής παραγωγής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικό δρώμενο από μαθήτριες του Τμήματος Άρπας του Μουσικού Σχολείου Πάφου.