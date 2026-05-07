«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για τον χανταϊό λέει η Κομισιόν

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή», διαβεβαίωσε η αρμόδια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εύα Χρίτσκοβα, κατά την ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, σχετικά με την έξαρση χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση πολύ στενά.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι «ο κίνδυνος για το κοινό στην Ευρώπη είναι χαμηλός», τονίζοντας ότι «η υγεία των πολιτών στην Ευρώπη είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας». Ταυτόχρονα, κατέστησε σαφές ότι οι αρχές δεν υποτιμούν την κατάσταση: «Κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην υποτιμήσουμε την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της».

Σε επίπεδο συντονισμού, η Κομισιόν βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα κράτη-μέλη και το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Χθες Τετάρτη, σύμφωνα με την Χρίτσκοβα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ΠΟΥ και ECDC, ενώ σήμερα το πρωί ακολούθησε συνάντηση με τις ολλανδικές και ισπανικές αρχές. Αργότερα την Πέμπτη, αναμένεται νέα σύσκεψη της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας «με όλα τα κράτη μέλη των οποίων πολίτες βρίσκονται επί του πλοίου», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, το ECDC έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα επί του πλοίου για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης. Σε ξεχωριστή έκθεση εκτίμησης κινδύνου, ο οργανισμός επισημαίνει ότι «ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό στην ΕΕ - ΕΟΧ από τη διάδοση του ιού Άνδεων από αυτό το κρουαζιερόπλοιο είναι πολύ χαμηλός».

Σχετικά με το περιστατικό αεροσυνοδού της Ολλανδικής KLM, η οποία δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο «MV Hondius», και νοσηλεύεται με συμπτώματα συμβατά με χανταϊό, η εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, ο κίνδυνος για το κοινό στην Ευρώπη είναι χαμηλός».

Το ECDC σημειώνει εξάλλου σε σχετικό του σημείωμα ότι η μετάδοση του ιού Άνδεων (ANDV) από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει τεκμηριωθεί μόνο μετά από «στενή και παρατεταμένη επαφή», ενώ ο φυσικός ξενιστής του ιού δεν απαντάται στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται εισαγωγή του στον τρωκτικό πληθυσμό της ηπείρου.

Συνολικά, από την έξαρση στο «MV Hondius» έχουν καταγραφεί έως σήμερα επτά κρούσματα με συμπτώματα πυρετού, αναπνευστικής δυσχέρειας και γαστρεντερικά προβλήματα, εκ των οποίων τρία κατέληξαν σε θάνατο.

