Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ενδυναμωθούν, είπε ο Υπουργός Εμπορίου

Στη σημασία της ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός στην έκτακτη συνάντηση της Ομάδας Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC), η οποία φιλοξενήθηκε από το ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Δαμιανός είπε ότι το θέμα της συζήτησης που είναι «Αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας: Οι ΜΜΕ στον πυρήνα της στρατηγικής ετοιμότητας της Ευρώπης», «αποτυπώνει τέλεια την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως σημείωσε, «η στρατηγική αυτονομία δεν είναι πλέον μια αφηρημένη φιλοδοξία. Είναι μια πρακτική αναγκαιότητα, που διαμορφώνεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την τεχνολογική αναστάτωση και τον επείγοντα χαρακτήρα της πράσινης μετάβασης. Και στον πυρήνα της βρίσκεται μια θεμελιώδης προϋπόθεση: η ανταγωνιστικότητα".

Στην Κύπρο, είπε ο Υπουργός, αυτή η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής και από τις περίπου 125.000 επιχειρήσεις, περίπου το 99% είναι ΜΜΕ, αποτελώντας τους κύριους μοχλούς απασχόλησης, καινοτομίας και ανάπτυξης, στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες, υποστηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική μας ζωτικότητα.

Ταυτόχρονα, είπε ο Υπουργός, οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η κανονιστική πολυπλοκότητα, το υψηλό κόστος ενέργειας, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τα επίμονα κενά δεξιοτήτων.

«Εάν θέλουμε σοβαρά να ενισχύσουμε τη στρατηγική ετοιμότητα της Ευρώπης, η αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας προσέγγισης», τόνισε.

Αναφερόμενος στο εθνικό επίπεδο, είπε πως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει θέσει τις ΜΜΕ στο επίκεντρο του ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής του, εφαρμόζοντας στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Πρώτον, ανέφερε, επενδύουμε ενεργά στην επιχειρηματικότητα και δεύτερον, βελτιώνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είπε ότι μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων, διοχετεύουμε σημαντικούς πόρους στην πραγματική οικονομία.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, σημείωσε ο Υπουργός, έχουν εξασφαλιστεί 227,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής, τα οποία συμπληρώνονται από 124,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Σχέδιο REPowerEU.

Τρίτον, συνέχισε, εστιάζουμε στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό και τέταρτον, εργαζόμαστε για τη μείωση των διαρθρωτικών εμποδίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παραγωγής, των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και των ασθενών συνδέσεων μεταξύ υπηρεσιών και βιομηχανίας.

Οι εθνικές προσπάθειες από μόνες τους δεν επαρκούν, είπε, προσθέτοντας ότι γι' αυτό, υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής απάντησης.

Ο κ. Δαμιανός υπενθύμισε ότι στην πρόσφατη Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας στη Λευκωσία, τόνισαν ότι η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

«Μια βαθύτερη, πιο ολοκληρωμένη Ενιαία Αγορά είναι απαραίτητη για να επιτρέψει στις ΜΜΕ να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν παγκοσμίως», σημείωσε.

Τονίσαμε επίσης, πρόσθεσε, την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών τομέων όπως η άμυνα, όπου πάνω από 2.500 ΜΜΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο.

«Η υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων απαιτεί όχι μόνο χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και καλύτερο συντονισμό, τυποποίηση και άρση του κατακερματισμού στις αγορές. Η Ευρώπη διαθέτει όλα τα απαραίτητα πλεονεκτήματα: μια ισχυρή βιομηχανική βάση, ένα εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, έρευνα παγκόσμιας κλάσης και ένα μοναδικό κοινωνικό μοντέλο», συνέχισε.

Αυτό που απαιτείται τώρα, είπε ο κ. Δαμιανός, είναι η ευθυγράμμιση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών, μεταξύ φιλοδοξίας και εφαρμογής, και μεταξύ οικονομικής ισχύος και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

«Οι ΜΜΕ βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Αν καταφέρουμε να τις ενδυναμώσουμε, όχι μόνο θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά θα διασφαλίσουμε και την αυτονομία της Ευρώπης, θα ενισχύσουμε την ετοιμότητά της και θα διασφαλίσουμε βιώσιμη ευημερία για όλους», κατέληξε.

ΚΥΠΕ