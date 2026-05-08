Τον «τσάκωσε» ο φρουρός ασφαλείας: Σύλληψη 50χρονου στην ταράτσα υποστατικού στη Λεμεσό

Μέλη της Αστυνομίας γύρω στις 8.30μμ χθες, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας, μετέβησαν σε συγκεκριμένο υποστατικό, όπου στην ταράτσα εντόπισαν 50χρονο, τον οποίο είχε ακινητοποιήσει ο φρουρός ασφαλείας.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου 50 ετών, το οποίο εισήλθε παράνομα σε υποστατικό στη Λεμεσό και στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Στην κατοχή του 50χρονου εντοπίστηκε μια τσάντα, η οποία περιείχε διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και δύο κουκούλες.

Ο 50χρονος συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

