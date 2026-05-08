Πρωτιά για το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αρχαίου Θεάτρου στην Ιταλία

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου, το οποίο κατέκτησε το Α΄ Βραβείο στον 1ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό Αρχαίου Θεάτρου που πραγματοποιήθηκε στην Αβέλλα της Ιταλίας.

Η επιτυχία του σχολείου χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντική από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Νικολαΐδειου Γυμνασίου, Αντρέα Πέτρου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι το σχολείο εξακολουθεί εδώ και 15 χρόνια να στεγάζεται στα κτήρια του Λυκείου Κύκκου, χωρίς να διαθέτει τη δική του σχολική στέγη.

Ο κ. Πέτρου σημείωσε επίσης ότι η κατασκευή μικρού αρχαίου ελληνικού θεάτρου στο σχολείο πραγματοποιήθηκε μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων που εξασφαλίστηκαν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού. Παράλληλα, χαρακτήρισε «κρίμα και άδικο» για την ιστορία του σχολείου αλλά και της Πάφου τη συνεχιζόμενη κατάσταση στέγασης του Νικολαΐδειου Γυμνασίου.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ELEKPRO, στο πλαίσιο προγράμματος ελληνοϊταλικής συνεργασίας με θέμα την αρχαιότητα, την τέχνη και τις ιστορικές αλληλεπιδράσεις Ελλάδας και Ιταλίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα αρχαία ρωμαϊκά θέατρα της περιοχής Καμπάνιας. Το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο παρουσίασε στο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Αβέλλα την παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και απέσπασε το Α΄ Βραβείο ανάμεσα σε 21 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην Α΄ φάση του διαγωνισμού, που διεξήχθη από τις 18 έως τις 21 Απριλίου 2026 με τη συμμετοχή οκτώ σχολείων, η ομάδα του Νικολαΐδειου Γυμνασίου αναδείχθηκε νικήτρια. Στη Β΄ φάση, από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026, διακρίθηκε το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς με την παράσταση «Τρωάδες» του Ευριπίδη. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να απονείμουν ισότιμα το βραβείο και στους δύο νικητές, προσφέροντας την κατασκευή ενός μικρού λειτουργικού αντιγράφου αρχαίου ελληνορωμαϊκού θεάτρου.

Σε ανακοίνωσή του, το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο ανέφερε ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα συλλογικής προσπάθειας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάστηκαν με αφοσίωση και δημιουργικότητα για την προετοιμασία της παράστασης.

Τονίζεται επίσης ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν άλλες θεατρικές ομάδες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να έρθουν σε επαφή με τις κοινές πολιτιστικές καταβολές Ελλάδας και Ιταλίας. Το σχολείο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Σύνδεσμο Γονέων, τον Δήμο Πάφου και όλους τους χορηγούς που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και η σημαντική αυτή διάκριση.