Σύσκεψη για τη δημιουργία Επαρχιακού Καταφυγίου Αδέσποτων Σκύλων στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, υπό την προεδρία του δημαρχεύοντος κ. Άγγελου Ονησιφόρου για τη δημιουργία Επαρχιακού Καταφυγίου Αδέσποτων Σκύλων στην Πάφο.

 Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι τέσσερις δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου, καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κα Αντωνία Θεοδοσίου, η κα Νατάσα Μιχαηλίδου και ο κ. Αλέξανδρος Οριέττας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid.

 Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, χαιρετίζοντας τη σύσκεψη, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους €250.000.

Ο δημαρχεύων, κατά την τοποθέτησή του, εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το καταφύγιο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027.

