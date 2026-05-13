Παρατείνεται μέχρι 2 Ιουνίου η υποβολή αίτησης για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μέχρι και τις 2 Ιουνίου του 2026 (και ώρα 14:00 μ.μ.), από τις 14 Μαΐου του 2026 (και ώρα 10:00 π.μ.), ανακοίνωσε η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση, η ΥΧΕ καλεί τις οικογένειες φοιτητών όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία.

Προσθέτει ότι διαπιστώνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν ακολουθούνται πλήρως οι οδηγίες που έχουν δοθεί, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα ερωτήματα και προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής.

Πηγή: ΚΥΠΕ