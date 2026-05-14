Τριάντα χρόνια δημιουργίας και πολιτισμού συμπλήρωσε το εργαστήριο «Άρμος» στην Πάφο

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και σεμνή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην κοινότητα Άρμου της Πάφου, τιμήθηκαν τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του εργαστηρίου «Άρμος», ενός χώρου που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την καλλιτεχνική δημιουργία, την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής.

Φίλοι της τέχνης, άνθρωποι των γραμμάτων και του πολιτισμού, καθώς και κάτοικοι της κοινότητας έδωσαν το παρών τους στην επετειακή βραδιά, η οποία ήταν αφιερωμένη στην πορεία και την προσφορά του εργαστηρίου μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ο ιδρυτής του εργαστηρίου, ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με τη γη που τον γέννησε και μια ξεχωριστή μορφή της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής της Πάφου, ανέφερε πως ο χώρος έχει το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

«Κοιτάζουμε μπροστά και θυμόμαστε τα χρόνια που πέρασαν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως νιώθει ότι η παροιμία «Το καθαρό νερό φαίνεται» εκφράζει τη σημασία των πραγμάτων για την προσωπική του δημιουργία. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως, αντλώντας θέματα από τα ερεθίσματα της παράδοσης, αισθάνεται πραγματική συγκίνηση, νιώθοντας τις υπάρξεις των μορφών εγκλωβισμένες στην πέτρα και το ξύλο να τον καλούν να τις απελευθερώσει. Όταν γίνει αυτό και το έργο ολοκληρωθεί, συνέχισε, «αισθάνομαι πως μαζί του βγαίνουν στο φως οι εντυπώσεις που γεννιούνται στην ψυχή μου». Ο καλλιτέχνης σημείωσε ακόμη πως τα τελευταία χρόνια δημιουργεί και έργα με μέταλλο.

Όπως είπε, η «γλώσσα επικοινωνίας» με τον θεατή αισθητικά είναι αρμονικά δεμένη με τα προηγούμενα έργα, τονίζοντας ωστόσο πως και αυτά διαθέτουν συμβολική και νοητική λειτουργία που δεν πλησιάζει το γνωστό παραδοσιακό λαϊκό ύφος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Αντωνίου απήγγειλε και ποιήματα, ανάμεσά τους και το ποίημα για την Άρμου της καρδιάς του: «Γύρω τριγύρω πράσινο η θάλασσα στο βάθος, σαν πίνακας ζωγραφικής χωρίς κανένα λάθος. Τόπος που το θαυμάζουνε όσοι τον αντικρύσουν δείχνοντας και προτίμηση εδώ να μετοικήσουν». Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης ποίηση και αυτοσχεδιασμούς από τον βιολιστή Χρύσανθο Αντωνίου, ο οποίος ταξίδεψε από το Παρίσι για την περίσταση.

Το παρών του έδωσε και ο μουσικοσυνθέτης από τη Ρόδο Σάββας Καρατζιάς, ο οποίος με το ποιοτικό του έργο τιμά το πανελλήνιο. Ο Ροδίτης μουσικοσυνθέτης Σάββας Καρατζιάς αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον καλλιτέχνη, βιολονίστα, παραγωγό, παιδαγωγό και συνδιευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία», Χρύσανθο Αντωνίου, ο οποίος ζει μόνιμα στο Παρίσι.

Όπως ανέφερε, έχουν δημιουργήσει στη Ρόδο το φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία», το οποίο διοργανώνεται φέτος για όγδοη φορά τον Οκτώβριο, διαρκεί 14 ημέρες και περιλαμβάνει μια πολυμορφία τεχνών, όπως μουσική, υποκριτική, εκθέσεις και σεμινάρια, αποτελώντας πλέον θεσμό για το νησί της Ρόδου. Ο κ. Καρατζιάς ανακοίνωσε ακόμη τη μετάβασή τους στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα του σύγχρονου έργου «Ένας σύγχρονος Άγιος», το οποίο θα παρουσιαστεί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, έναν ιδιαίτερα εμβληματικό χώρο για την ομογένεια, συνεχίζοντας, όπως είπε, να δημιουργούν πολιτισμό και εξωστρέφεια όπου μπορούν.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι προετοιμασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους για το φεστιβάλ που διοργανώνουν στο Παρίσι και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 με 5 Ιουλίου.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Άρμου της Πάφου, ο κ. Καρατζιάς δήλωσε πως αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά, καθώς γνωρίζει την οικογένεια του Χρύσανθου Αντωνίου, με την οποία διατηρεί μια αληθινή και βαθιά σχέση, γεγονός που, όπως είπε, τους εμπνέει να δημιουργούν πολιτισμό και εκτός Κύπρου. Από την πλευρά του, ο Χρύσανθος Αντωνίου αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του διαδρομή, η οποία πηγάζει από ένα δημιουργικό και κοσμοπολίτικο οικογενειακό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, αναπτύσσει μια πρωτότυπη προσέγγιση στον ήχο, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως ύλη προς διαμόρφωση. Ερωτηθείς σχετικά, σημείωσε πως η γαλλική μουσική σκηνή είναι ιδιαίτερα δυναμική και πολυπολιτισμική, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για δημιουργικές συνεργασίες και διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης. «Για μένα ήταν ένα περιβάλλον που μου επέτρεψε να αναπτύξω τις ιδέες μου και να δημιουργήσω πολιτιστικά πρότζεκτ που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρμου, Ερατώ Ιωάννου, αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η κοινοτική αρχή στην προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών, επισημαίνοντας τη διαρκή στήριξη προς πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ακούστηκε ηχογραφημένο φλάουτο που είχε παίξει στο παρελθόν ο παππούς του Χρύσανθου Αντωνίου, ο οποίος έχει αποβιώσει, συνοδευόμενο από το βιολί του εγγονού του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης και ο αξιόλογος Γάλλος φωτογράφος Christophe, ο οποίος διαθέτει σημαντική προσφορά στην τέχνη της φωτογραφίας.