Χειροπέδες σε 22χρονο για σειρά εμπρησμών στην Πάφο

Στη σύλληψη 22χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα της Παρασκευής μέλη του ΤΑΕ Πάφου, στο πλαίσιο διερεύνησης σειράς υποθέσεων εμπρησμών που διαπράχθηκαν στην επαρχία Πάφου κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη έγινε δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αφορά τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις, και συγκεκριμένα εμπρησμό αυτοκινήτου στις 25 Μαρτίου 2026, εμπρησμό κτιρίου στις 4 Απριλίου 2026, εμπρησμό αυτοκινήτου στις 6 Απριλίου 2026, και απόπειρα εμπρησμού κτιρίου στις 15 Απριλίου 2026.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 15 Απριλίου 2026 ακόμη δύο πρόσωπα, άντρας ηλικίας 41 ετών και γυναίκα ηλικίας 19 ετών.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.