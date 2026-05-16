Χειροπέδες σε 22χρονο για σειρά εμπρησμών στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στη σύλληψη 22χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα της Παρασκευής μέλη του ΤΑΕ Πάφου, στο πλαίσιο διερεύνησης σειράς υποθέσεων εμπρησμών που διαπράχθηκαν στην επαρχία Πάφου κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη έγινε δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αφορά τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις, και συγκεκριμένα εμπρησμό αυτοκινήτου στις 25 Μαρτίου 2026, εμπρησμό κτιρίου στις 4 Απριλίου 2026, εμπρησμό αυτοκινήτου στις 6 Απριλίου 2026, και απόπειρα εμπρησμού κτιρίου στις 15 Απριλίου 2026.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 15 Απριλίου 2026 ακόμη δύο πρόσωπα, άντρας ηλικίας 41 ετών και γυναίκα ηλικίας 19 ετών. 

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

