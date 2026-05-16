ΕΟΑ Αμμοχώστου: Συμβόλαια για μείωση των απωλειών νερού

Στην υπογραφή συμβολαίων για επιδιόρθωση βλαβών και μείωση απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης προχώρησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ). Τα συμβόλαια αφορούν την εκσκαφή, παλινόρθωση και συναφείς εργασίες σε δρόμους και πεζοδρόμια για επιδιόρθωση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο του Οργανισμού και συγκεκριμένα στις περιοχές των Δήμων Παραλιμνίου–Δερύνειας και Αγίας Νάπας.

Το ποσό του κάθε συμβολαίου ανέρχεται σε 972.850 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι 24 μήνες ή μέχρι την εξάντληση του ποσού του συμβολαίου. Ανάδοχος και των δύο συμβολαίων είναι η εταιρεία «Λ&Λ Εργολάβοι Χωματουργικών Εργασιών ΛΤΔ». Όπως ανακοινώθηκε, μέσα από την υλοποίηση των συγκεκριμένων συμβολαίων, ο ΕΟΑΑ προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ταχύτερη επιδιόρθωση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης στην επαρχία Αμμοχώστου. Υπολογίζεται ότι μέσα από τις εργασίες αυτές θα επιδιορθωθούν πέραν των 3.000 βλαβών, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε ότι οι απώλειες νερού στο υδρευτικό δίκτυο της επαρχίας φτάνουν περίπου το 36%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, το οποίο, όπως είπε, επηρεάζει τόσο τη σωστή διαχείριση του νερού όσο και το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού. «Μέσα από τα συμβόλαια που υπογράψαμε, προχωρούμε για πρώτη φορά σε μια οργανωμένη και στοχευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, με στόχο τη σημαντική μείωση των απωλειών πόσιμου νερού. Θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις και έργα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου. Ένα από τα έργα αυτά θα είναι και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών νερού, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης για όλους τους πολίτες της επαρχίας μας», σημείωσε ο κ. Καρούσος.