«Τα έσπασε» - «Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής: Χαμός στα social μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του AKYLA

Έκτος εμφανίστηκε ο Ακύλας στον μεγάλο τελικό της Eurovision και ξεσήκωσε τα πλήθη με τους θεατές να τον χειροκροτούν με ενθουσιασμό στο τέλος του act του, ενώ στο X έγινε χαμός από σχόλια επιβράβευσης.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου και όπως είχε γίνει ήδη γνωστό ο εκπρόσωπος της Ελλάδας διαγωνίστηκε στο πρώτο μισό, την ώρα που στο στάδιο πανηγύριζαν για εκείνον.

Όλα κύλησαν ομαλά κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ακύλα, με το videogame του, με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού να παίρνει μορφή στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης. Δίπλα του ήταν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδη, στα δωμάτια από τα οποία πέρασε ο τραγουδιστής, πριν ανέβει στην κορυφή για να ερμηνεύσει τους στίχους που αφιερώνει στη μητέρα του.

Στο X από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή ο εκπρόσωπος της Ελλάδας η πλατφόρμα πήρε φωτιά, με τον κόσμο να μιλάει για την ενέργειά του. Παρατήρησαν, μάλιστα, πως καθ' όλη τη διάρκεια όλοι οι θεατές φώναζαν και τον αποθέωναν με τα χειροκροτήματά τους. «Σείστηκε το στάδιο», «Έγινε χαμός», «Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής», είναι μονάχα κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν.

Τα δωμάτια από το οποία πέρασε ο 27χρονος τραγουδιστής έκρυβαν έντονους συμβολισμούς και μηνύματα, τα οποία ο κόσμος ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο, από την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολόκληρο το act.

Το δωμάτιο με τα γλυπτά, τους μαρμάρινους τοίχους, τις κολόνες και το «ζωντανό» άγαλμα είναι που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση και πολλοί θεατές το συνέδεσαν με την αρχαιότητα, την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας και, όπως υποστήριξαν στα social media, με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η εικόνα του Ακύλα μέσα σε αυτόν τον χώρο, με το σύγχρονο προσωπικό του ύφος να έρχεται σε αντίθεση με το λευκό, μαρμάρινο περιβάλλον, ενίσχυσε επίσης την αίσθηση μιας συνάντησης του παρόντος με το παρελθόν.

Ωστόσο, το δωμάτιο δεν λειτουργούσε μόνο ως αναφορά στην αρχαιότητα, αλλά ως ένα από τα τρία κεφάλαια που συνδέονται με τους στίχους του «Ferto» και το τρίπτυχο «θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά». Διαβάστηκε δηλαδή ως αναφορά στη «δόξα» και στην «αιωνιότητα» στην πολιτιστική κληρονομιά, στη μνήμη, στην ανάγκη να μείνει κάτι πίσω στον χρόνο.

Η ίδια λογική διατρέχει και τα άλλα δύο δωμάτια του act. Στο ένα κυριαρχεί το χρυσό, με πλάκες χρυσού και τον Χρίστο Νικολάου με σκήπτρο, ντυμένος με χρυσό ένδυμα, σε μια εικόνα που παραπέμπει στον πλούτο και στα «λεφτά».

Στο πρώτο δωμάτιο που ο Ακύλας συναντά την Παρθένα Χοροζίδου σε έναν χώρο που παντρεύει το σύγχρονο με το παραδοσιακό, τα σεμέν, οι ξύλινες κορνίζες στους τοίχους, η σόμπα και η εικόνα της ηθοποιού που πλέκει θυμίζουν ένα ελληνικό σπίτι μιας άλλης εποχής, δίνοντας μία πιο λαϊκή διάσταση στην εμφάνισή του.

Μέσα από αυτούς τους τρεις διαφορετικούς κόσμους ο τραγουδιστής προσπάθησε να μεταφέρει στη σκηνή τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία για αναγνώριση, διάρκεια και επιβίωση, καθώ το «Ferto» αφορά στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

