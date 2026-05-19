Δ. Ακάμα: Αναγκαία η βελτίωση του δρόμου Λουτρά Αφροδίτης - Φοντάνα Αμορόζα»

Έντονο προβληματισμό εκφράζει ο Δήμος Ακάμα για παρεμβάσεις και εισηγήσεις που ζητούν την ακύρωση ή το πάγωμα των έργων βελτίωσης στον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα, υποστηρίζοντας ότι τίθεται ένα «ψευδές δίλημμα» μεταξύ προστασίας της ανθρώπινης ζωής και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος θέτει ευθέως το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να παραμείνει χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις ένας δρόμος που, όπως αναφέρει, έχει συνδεθεί με τρία θανατηφόρα δυστυχήματα και δεκάδες τραυματισμούς στην περιοχή. Όπως σημειώνεται, η ασφάλεια πολιτών, επισκεπτών και σωστικών δυνάμεων δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, επισημαίνοντας ότι η επικινδυνότητα του δρόμου είναι εμφανής για όποιον επισκεφθεί την περιοχή. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δεν εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση επισκεπτών, αλλά αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την πυροπροστασία, την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά και τη διαχείριση μιας περιοχής με υψηλή οικολογική αξία.

Παράλληλα, ο Δήμος Ακάμα απορρίπτει τη θέση ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμφωνεί με το κλείσιμο του δρόμου ως λύση. Όπως αναφέρεται, η απαγόρευση πρόσβασης δεν επιλύει το ζήτημα της ασφάλειας, καθώς υπηρεσίες, εργαζόμενοι, σωστικά συνεργεία και άλλοι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον δρόμο και να εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες εάν δεν υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Ο Δήμος τονίζει επίσης ότι ο σεβασμός προς τη φύση και το περιβάλλον είναι δεδομένος, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και το αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με ευαισθησία, επιστημονική τεκμηρίωση και μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή πρέπει να παραμένει εκτεθειμένη σε γνωστούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τη θέση του Δήμου, η βελτίωση της ασφάλειας σε υφιστάμενο δρόμο, με νόμιμες διαδικασίες, τεχνική τεκμηρίωση και περιβαλλοντικούς όρους, δεν μπορεί να ταυτίζεται με υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Καταληκτικά, ο Δήμος Ακάμα αναφέρει ότι η περιοχή χρειάζεται λύσεις που να διασφαλίζουν ταυτόχρονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της ανθρώπινης ζωής, απορρίπτοντας, όπως σημειώνει,– «λογικές αδράνειας» που αφήνουν γνωστούς κινδύνους χωρίς αντιμετώπιση.