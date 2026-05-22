Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία στη Χλώρακα με εκτεταμένες ζημιές, σώοι οι ένοικοι

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα έπειτα από πληροφορία για πυρκαγιά σε οικία στη Χλώρακα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας.

Κατά την εκδήλωση της φωτιάς εντός της οικίας βρίσκονταν δύο πρόσωπα, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς, με τις έρευνες να συνεχίζονται σήμερα.

