Χειροπέδες σε δύο άτομα μετά από επιχείρηση της ΥΚΑΝ – Κατασχέθηκαν σχεδόν τρία κιλά κάνναβης

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα στη Λεμεσό, πέρασε η Αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση της ΥΚΑΝ.

Πρόκειται για άντρες ηλικίας 25 και 26 ετών, κατοίκους Λεμεσού, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου δύο κιλών και 805 γραμμαρίων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες τα δύο πρόσωπα φέρονταν να απέκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε διάφορους χώρους.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, χθες ο 25χρονος θεάθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ να αφήνει, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε ανοικτούς χώρους στην επαρχία Λεμεσού, δύο νάιλον σακούλια. Από εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι αυτά περιείχαν ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους περίπου δύο κιλών και 130 γραμμαρίων.







Ακολούθως, το όχημα του 25χρονου ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ και σε έρευνα που διενεργήθηκε εντός του αυτοκινήτου, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 29 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Στη συνέχεια, σε δύο σημεία σε ανοικτό χώρο κοντά στην οικία του 26χρονου, εντοπίστηκαν δύο νάιλον σακούλια που περιείχαν ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 168 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 26χρονου, όπου εντοπίστηκαν κρυμμένα στην αυλή και σε αποθήκη, εννέα νάιλον σακούλια, τα οποία περιείχαν ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 478 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.