Έντονη αντίδραση ΕΒΕ Πάφου για την επιστολή του ΕΟΑ Πάφου: Κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και διοικητική ασάφεια στα αντισταθμιστικά

Έντονη απογοήτευση και σοβαρές ανησυχίες εκφράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου (ΕΒΕ Πάφου) για το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής του ΕΟΑ Πάφου σχετικά με το ζήτημα των αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν τεθεί, αλλά αντίθετα ενισχύονται περαιτέρω οι προβληματισμοί της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το ΕΒΕ Πάφου ξεκαθαρίζει ότι διαφωνεί τόσο με τις θέσεις που διατυπώνονται στην επιστολή του ΕΟΑ Πάφου όσο και με τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος, τονίζοντας πως εξακολουθούν να παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα χωρίς απαντήσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, το γεγονός ότι στην επιστολή του Δήμου Πάφου προς το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζεται ρητώς πως δεν υπήρχε σαφής μεθοδολογία υπολογισμού και εφαρμογής των αντισταθμιστικών μέτρων, ότι η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πρακτική θεωρείται προβληματική, ενώ γινόταν διαχείριση μέσω επιμέρους συμφωνιών χωρίς ενιαίο και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο.

Όπως επισημαίνει το ΕΒΕ Πάφου, τα πιο πάνω εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, ίσης μεταχείρισης, χρηστής διοίκησης και ασφάλειας δικαίου, τα οποία επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις, επενδύσεις και πολίτες της επαρχίας Πάφου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προβληματική οποιαδήποτε προσπάθεια εκ των υστέρων ρύθμισης ή «θεραπείας» πρακτικών που εφαρμόστηκαν χωρίς επαρκή κανονιστική σαφήνεια κατά τον χρόνο λήψης των σχετικών αποφάσεων.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ακόμη ότι, παρά τις εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, εξακολουθεί να μην υπάρχει ξεκάθαρη και οριστική θέση αναφορικά με τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων, τη νομική βάση εφαρμογής των όρων, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των νέων διαδικασιών και οδηγιών.

Σύμφωνα με το ΕΒΕ Πάφου, η συνεχιζόμενη διοικητική ασάφεια έχει ήδη οδηγήσει σε σοβαρές καθυστερήσεις, ανασφάλεια δικαίου και σημαντική οικονομική επιβάρυνση τόσο για επιχειρήσεις όσο και για επηρεαζόμενους πολίτες.

Μέσα από την ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο καλεί τις αρμόδιες αρχές να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα επί των ζητημάτων που έχουν τεθεί και να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην οριστική και σύννομη ρύθμιση του θέματος, στη διασφάλιση ενιαίας και διαφανούς εφαρμογής των διαδικασιών, στην άμεση προώθηση και εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων, καθώς και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη δημόσια διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Το ΕΒΕ Πάφου καταλήγει ότι παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας της επαρχίας Πάφου, επιφυλασσόμενο να προβεί σε κάθε πρόσφορη θεσμική και νόμιμη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.