Ολγκίν: Επιστρέφει στην Κύπρο στις 6 Ιουνίου - Πότε θα συναντηθεί με τους 2 ηγέτες

Το Σάββατο, 6 Ιουνίου το απόγευμα θα βρίσκεται στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και θα δει χωριστά τους ηγέτες την Δευτέρα, 8 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν θα συζητήσει και με τους δύο «τόσο την ουσία, όσο και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης». Μετά την Κύπρο, η Απεσταλμένη του ΓΓ αναμένεται να μεταβεί σε Ελλάδα και Τουρκία.

Η Μαρία Άγκελα Ολγκίν ήρθε τελευταία φορά στο νησί και είχε χωριστές και κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη στις 28 Ιανουαρίου με την συνάντηση εκείνη να επικεντρώνεται στα ΜΟΕ. Έκτοτε οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές, την τελευταία στις 8 Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ