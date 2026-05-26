Ο αντίκτυπος του γάμου Φειδία στο εκλογικό αποτέλεσμα - Ο Δρ Βασίλης Πρωτοπαπάς αναλύει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών (ηχητικό)

«Μια πορεία συρρίκνωσης του παραδοσιακού κομματικού συστήματος που ξεκινά από το 2011 φαίνεται να αναχαιτίζεται», ανέφερε ο πολιτικός επιστήμονας Δρ Βασίλης Πρωτοπαπάς, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Όπως εξήγησε ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κατέγραψαν σαφή ανάκαμψη τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσοστά, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια ευδιάκριτη ανάκαμψη» και ότι πρόκειται για «τους κερδισμένους των εκλογών». Στην ίδια εικόνα εντάσσεται και το ΕΛΑΜ, το οποίο επίσης ενισχύθηκε, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι στην Κύπρο υπάρχει «μια ιστορικά ισχυρή δεξιά που διατηρεί τις δυνάμεις της».

«Οι δημοσκοπήσεις κατέγραψαν σωστά τη δυναμική»

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, είπε πως δεν υπήρξε αστοχία, τονίζοντας ότι «οι δημοσκοπήσεις κατέγραψαν σωστά τη δυναμική», υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι «οι εκλογές γίνονται τη μέρα των εκλογών», αφού ένα ρευστό εκλογικό σώμα μπορεί να μετακινηθεί την τελευταία στιγμή.

Γιατί έχασαν δυναμική τα νέα κόμματα

Εξήγησε ότι η ενίσχυση των μεγάλων κομμάτων συνδέεται με την απώλεια δυναμικής των νέων σχηματισμών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «λειτουργεί σαν συγκοινωνούντα δοχεία». Άλμα, Άμεση Δημοκρατία και Volt, όπως είπε, έχασαν τη δυναμική που εμφάνιζαν το προηγούμενο διάστημα.

Ως βασικούς λόγους ανέφερε τα μεγάλα διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην περιοχή, που ευνόησαν τα παραδοσιακά κόμματα, αφού «όταν υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, υπάρχει συσπείρωση γύρω από κόμματα που εκπέμπουν σοβαρότητα και ασφάλεια». Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι τα νέα κόμματα δεν κατάφεραν να πείσουν, κάνοντας «στρατηγικά και επικοινωνιακά λάθη» και δείχνοντας πολιτική ανωριμότητα.

Η αναφορά στον γάμο του Φειδία

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Άμεση Δημοκρατία και τον Φειδία Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι «ο επικεφαλής έβγαλε μια αντιφατική εικόνα». Όπως είπε, μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης επικεντρώθηκε σε προσωπικές πτυχές. «Πολλά περιστράφηκαν γύρω από έναν γάμο που έβγαζε, όπως λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, “άππωμα”», κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπονόμευσε το φιλολαϊκό αφήγημα του κινήματος.

Παράλληλα στάθηκε και στην ποιότητα των ψηφοδελτίων, τονίζοντας ότι «οι υποψήφιοι είναι σημαντικοί στις εκλογές», εξηγώντας ότι έλειπαν οργανωμένα δίκτυα και επαφή με το εκλογικό σώμα.Για το Volt χαρακτήρισε «έκπληξη» το ότι δεν μπήκε στη Βουλή, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στο ότι «δεν είχε δομές» και λειτουργούσε κυρίως επικοινωνιακά. Η υπόθεση Σάντη, σημείωσε, «σκίασε την καμπάνια» και προκάλεσε προβληματισμό σε μέρος των ψηφοφόρων.

Κριτική στο όριο του 3,6%

Ο κ. Πρωτοπαπάς εξαπέλυσε κριτική και στο εκλογικό όριο του 3,6%, το οποίο χαρακτήρισε «εντελώς αυθαίρετο», τονίζοντας ότι «το 17% των έγκυρων ψήφων μένει εκτός Βουλής» και πως αυτό δεν είναι θετικό για τη δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι με απλή αναλογική θα υπήρχε εκπροσώπηση.

Για τη νέα Βουλή ανέφερε ότι «παρουσιάζει μια δεξιά ή κεντροδεξιά κυριαρχία», με ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ να διαμορφώνουν την πλειοψηφία.

«Δεξιά και κεντροδεξιά κυριαρχία» στη νέα Βουλή

Σε σχέση με την εκλογή προέδρου της Βουλής από την αριστερά είπε οτι «δεν βλέπω πώς μπορεί να προκύψει» αφού πέραν «το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να ψηφίσει τον Στέφανο Στεφάνου», επισημαίνοντας ότι οι συμμαχίες αυτές συνδέονται με τις προεδρικές του 2028.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η πρόεδρός του, η οποία πλέον «έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει επιλογές χωρίς εσωτερικούς περιορισμούς». Όπως είπε, ισχυροποιείται και το ΔΗΚΟ, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να μπορεί να διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: