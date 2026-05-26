Δυναμική παρουσία της Πετρολίνα στο Doers Summit Limassol 2026 ως Silver Partner

Η Πετρολίνα, συμμετείχε δυναμικά ως Silver Partner στο Doers Summit 2026, με το brand ηλεκτροκίνησης pcharge καθώς και με τα brands του Ομίλου Λευκαρίτη, Petrolina Solar και Petrolina Electric, παρουσιάζοντας τη συνεχή εξέλιξη του Ομίλου ως έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο ενεργειακό οργανισμό, με επίκεντρο την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση.

Το Doers Summit, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Μαΐου στο Kolla Factrory στη Λεμεσό, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Κύπρου για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο του Doers Summit, στελέχη της Πετρολίνα συμμετείχαν σε θεματικές συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση, με τίτλο «Powering Across Generations», πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Ντίνου Λευκαρίτη Τζ., Supply & Shipping Operations, Head of E-Mobility and Business Development της PHL και Director της eWise Cyprus, του Χάρη Ιωάννου, Operations Assistant Manager της PHL, Head of Technical Operations του pcharge και Director της eWise Cyprus, καθώς και του Τάκη Λευκαρίτη, General Manager της Petrolina Electric Ltd.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξέλιξη του Ομίλου Λευκαρίτη σε έναν σύγχρονο ενεργειακό οργανισμό, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προμήθεια ηλεκτρισμού, την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες τεχνολογίες, την ψηφιακή εμπειρία πελάτη και τις βιώσιμες υποδομές. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο συνδυασμός της πολυετούς εμπειρίας του Ομίλου με τη νέα γενιά ηγεσίας, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμβάλλοντας ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου και στην επιτάχυνση της υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης.

Η δεύτερη συζήτηση, με τίτλο «Reinventing Giants», με τη συμμετοχή της Άντριας Ελευθερίου, Marketing & Media Executive της Petrolina (Holdings) Public Ltd (PHL), επικεντρώθηκε σε στρατηγικές ενέργειες που εφαρμόζουν εδραιωμένες εταιρείες ώστε να συνεχίσουν να καινοτομούν, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που τις καθιέρωσαν στην αγορά. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν θέματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προσαρμοστικότητα και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για ενίσχυση της αποδοτικότητας και της εμπειρίας πελάτη και των σύγχρονων επιχειρησιακών λειτουργιών.