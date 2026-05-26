Η «Βουλή του 54,3%»: Το δημοκρατικό έλλειμμα, η συστημική αποχή και οι χαμένες ψήφοι των εκλογών - Τι αναλύει η Δρ Βίκυ Τρίγκα

Τα κόμματα που εξασφάλισαν έδρες στη νέα Βουλή αντιπροσωπεύουν μόλις το 54,3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, λαμβάνοντας υπόψη την αποχή και τις ψήφους που πήγαν σε συνδυασμούς που έμειναν εκτός εδράνων. Η Βίκυ Τρίγκα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, έκανε λόγο για «δημοκρατικό έλλειμμα» και για κρίσιμη μάζα που μπορεί να κρίνει επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη την αποχή που έφτασε το 33% αλλά και τους λοιπούς συνδυασμούς που εξασφάλισαν συνολικά άνω των 62.000 ψήφων και δεν μπήκαν στη Βουλή, η πραγματική εκπροσώπηση του εκλογικού σώματος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, από τους 569.182 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν 380.851, με τα έγκυρα ψηφοδέλτια να φτάνουν τα 372.060. Τα κόμματα που εξασφάλισαν έδρες στα έδρανα της νέας Βουλής συγκέντρωσαν συνολικά 309.438 ψήφους.

Τα κόμματα που δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή, μεταξύ των οποίων και ιστορικά κόμματα, όπως η ΕΔΕΚ, αλλά και νεοσύστατα που στις δημοσκοπήσεις κατέγραφαν ψηλά ποσοστά, όπως το Volt, συγκέντρωσαν συνολικά 62.622 ψήφους, οι οποίες δεν βρίσκουν εκπροσώπηση στη νέα Βουλή.

Η αποχή

Παρόλο που η συμμετοχή σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές ήταν αυξημένη σε σύγκριση με το 2021, το ποσοστό των συμπολιτών μας που προσήλθε στις κάλπες εξακολουθεί να είναι αρκετά χαμηλό. Ένας στους τρεις εγγεγραμμένους ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες.

Συγκεκριμένα 188.391 ψηφοφόροι επέλεξαν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η δρ. Τρίγκα χαρακτήρισε την αποχή ως «συστημική», σημειώνοντας ότι οι πολίτες δεν νιώθουν κοντά στα κόμματα ή «είναι μπερδεμένοι, ή δυσαρεστημένοι» και αυτό αποτυπώνεται στην αποχή.

Σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν ελαφρώς αυξημένη από το 2021, «δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2021 είχαμε πανδημία και ιδιαίτερες συνθήκες», εκτιμώντας ότι η αποχή αποτυπώνει την αδιαφορία των πολιτών και την αίσθηση ότι «δεν χωράω πουθενά, δεν βρίσκω κάποιον ο οποίος να με εκπροσωπήσει».

Υπογράμμισε, δε, ότι πρόκειται για «σταδιακή πρόοδο της αποχής, την οποία πρέπει να προσέξουμε, γιατί την βλέπουμε σε πάρα πολλές εκλογές, όχι μόνο στις βουλευτικές».

Στην επισήμανση ότι από την 1η Ιουλίου 2027, η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα είναι αυτόματη, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά αποχής, αφού στα σημερινά νούμερα δεν υπολογίζονται όσοι, κυρίως νέοι, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, η δρ. Τρίγκα πρόσθεσε ότι «όταν κάνεις την προσπάθεια εσύ να πας να εγγραφείς στους εκλογικούς καταλόγους, δείχνει και μία προσωπική δέσμευση, μία προσωπική εμπλοκή. Όταν αυτό γίνεται αυτόματα, θεωρώ ότι ενδεχομένως να αυξήσει και την αποχή».

Τα κόμματα που έμειναν εκτός

Ένας μεγάλος αριθμός κομμάτων, που συγκέντρωσε συνολικά σχεδόν 17% των έγκυρων ψήφων, παρέμεινε εκτός εδράνων. Η δρ Τρίγκα σημείωσε ότι πρόκειται για «έλλειμμα δημοκρατίας», όταν «η φωνή μου δεν συνάδει και δεν συμφωνεί με κανέναν άλλον» και δεν βρίσκει εκπροσώπηση στη Βουλή, ενώ σημείωσε ότι οι ψηφοφόροι που δεν εκπροσωπούνται από κάποιον εντός Βουλής, αποτελούν μία κρίσιμη μάζα που πιθανώς να αναδείξει νικητή σε επόμενες εκλογές.

Η ΕΔΕΚ, με συνεχόμενη παρουσία και εκλογική εκπροσώπηση στην πολιτική ιστορία του τόπου από το 1970, έμεινε για πρώτη φορά εκτός Βουλής. Εξασφάλισε 12.099 ψήφους, που αντιστοιχούσε στο 3,3% των έγκυρων ψηφοδελτίων, και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα του 3,6% που θα της έδινε δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή εδρών.

Ψηλό ποσοστό συγκέντρωσε το «Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών», εξασφαλίζοντας 11.890 ψήφους και 3,2%. Η ΔΗΠΑ δεν κατάφερε να ανανεώσει τη θητεία της, και, παίρνοντας 11.693 ψήφους ή 3,1% των έγκυρων ψηφοδελτίων, παρέμεινε εκτός. Το Volt, αν και δημοσκοπικά φαινόταν ότι θα εξασφάλιζε έδρες στη νέα Βουλή, συγκέντρωσε 11.487 ψήφους, που αντιστοιχούν στο 3,1% και δεν μπήκε στη Βουλή.

Το Κίνημα Οικολόγων, επίσης με συνεχή παρουσία στη Βουλή από το 2001 μέχρι σήμερα, πήρε μόλις 2% και 7.264 ψήφους. Το νεοσύστατο ΔΕΚ εξασφάλισε 2.628 ψήφους και 0,7%, το «Σήκου Πάνω» 1.897 ψήφους και 0,5%, ο «Αγρονόμος» 1.044 ψήφους (0,3%), η «Δημοκρατική Αλλαγή» 1.020 (0,3%).

Μικρότεροι σχηματισμοί πήραν από 500 ψήφους και κάτω, με τις λιγότερες ψήφους να συγκεντρώνει ο «Λαϊκός Αγώνας» με μόλις 33 ψήφους. Από τους ανεξάρτητους υποψήφιους, τις περισσότερες ψήφους πήρε ο Κυριάκος Σάββα με 194, ενώ τις λιγότερες πήρε ο Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης με μόλις 14 ψήφους.

Όπως υπογράμμισε η δρ Τρίγκα, «αυτή είναι η κύρια αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση. Δεν μιλάω για τα κόμματα που μείναν έξω, αλλά για τους ψηφοφόρους τους. Αυτοί λοιπόν είναι μία σημαντική ομάδα, την οποία μπορεί να τη βλέπουμε στις επόμενες εκλογές ως ‘αναποφάσιστοι’ και οι οποίοι μπορεί να είναι αυτοί που θα δώσουν και τελικά τη νίκη σε επόμενες εκλογές, εφόσον προσέλθουν και πάνε να ψηφίσουν».

Απαντώντας κατά πόσο χρήζει αλλαγής το εκλογικό σύστημα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που τελικώς δεν εκπροσωπούνται εντός Βουλής, είπε ότι το όριο του 3,6% το ψήφισαν τα μεγαλύτερα κόμματα. «Αυτό είναι και το θέμα, ότι αυτός που έχει την εξουσία έχει και το καρπούζι έχει και το μαχαίρι, δηλαδή μπορεί να ορίζει τους όρους του παιχνιδιού επειδή ακριβώς έχει αυτή τη δύναμη».

Σημείωσε ότι ίσως να ήταν χρήσιμο να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, όπως και η συζήτηση για την οριζόντια ψηφοφορία, αν και, σημείωσε, χρειάζεται μία άλλου είδους πολιτική ωριμότητα για αυτό.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι, τελικά, παίζει σημαντικό ρόλο το πολιτικό αφήγημα και η ιδεολογία. «Δεν μπορείς να κατεβαίνεις στις εκλογές, οι οποίες αφορούν τον νομοθέτη και να μην έχεις ιδεολογία. Δεν μπορείς, μόνο με λαϊκιστικό λόγο να προσελκύσεις, διότι, όπως εκσυγχρονίζονται τα πολιτικά συστήματα, όπως εκσυγχρονίζονται οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, εκσυγχρονίζονται και τα εκλογικά σώματα. Οι πολίτες είναι πολύ πιο κριτικοί και είναι πολύ πιο προοδευτικοί από τα ίδια τα κόμματα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ