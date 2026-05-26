Τζόρτζια Μελόνι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γραφειοκρατικός γίγαντας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκείνο που θεωρεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο προβλήματα προς επίλυση αναφέρθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε σημερινή της παρέμβαση στην γενική συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων Confindustria.

«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη, στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε ασταμάτητα τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίσθηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

cnn.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

