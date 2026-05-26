Τζόρτζια Μελόνι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γραφειοκρατικός γίγαντας»

Στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκείνο που θεωρεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο προβλήματα προς επίλυση αναφέρθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε σημερινή της παρέμβαση στην γενική συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων Confindustria.

«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη, στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε ασταμάτητα τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίσθηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

