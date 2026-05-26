«Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ελπίζαμε»: Διαβάστε την μακροσκελή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Ατταλίδου

Την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών έκανε η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, υποψήφια με το Volt Cyprus, στέλνοντας μήνυμα προς τους πολίτες που τη στήριξαν τα τελευταία πέντε χρόνια της παρουσίας της στη Βουλή.

Σε ανάρτησή της, η κ. Ατταλίδου ανέφερε ότι «την Κυριακή έκλεισε ένας πολύ σημαντικός κύκλος», σημειώνοντας πως για πέντε χρόνια είχε «τη μεγάλη τιμή» να εκπροσωπεί πολίτες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα της, είπε πως η στήριξή τους της έδωσε «τη δύναμη να στέκομαι όρθια όταν ήταν πιο εύκολο να σωπάσω» και «να μιλώ όταν άλλοι επέλεγαν τη σιωπή».

Παραδέχθηκε παράλληλα ότι «το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ελπίζαμε», προσθέτοντας ωστόσο πως νιώθει «βαθιά συγκίνηση, αλλά και μεγάλη ευθύνη» απέναντι στους πολίτες που τη στήριξαν.

Όπως ανέφερε, η πενταετής παρουσία της στη Βουλή «δεν ήταν απλώς μια κοινοβουλευτική θητεία», αλλά «μια κοινή διαδρομή αγώνα», κάνοντας αναφορά στις μάχες που, όπως είπε, δόθηκαν «απέναντι στη διαφθορά, στην ατιμωρησία, στην απαξίωση των θεσμών και στην υπονόμευση της δημοκρατίας».

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη λύση του Κυπριακού, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε «με καθαρή συνείδηση, με ανεξαρτησία, με συνέπεια, με θάρρος».

«Δεν σας πρόδωσα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν μπήκα στην πολιτική για να γίνω μέρος του συστήματος», αλλά επειδή πίστεψε «ότι αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα».

Η κ. Ατταλίδου ξεκαθάρισε επίσης πως η απώλεια της κοινοβουλευτικής έδρας δεν σημαίνει και το τέλος της δημόσιας παρουσίας της, σημειώνοντας ότι «δεν χάνεται όμως η φωνή, δεν χάνεται η πίστη, δεν χάνεται ο αγώνας».

Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη λύση του Κυπριακού», προσθέτοντας πως θα συνεχίσει «μέσα από τη δημόσια παρουσία μου, μέσα από τον λόγο μου, μέσα από τη δράση μου».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ανέφερε πως αποχωρεί «με το κεφάλι ψηλά», «με ευγνωμοσύνη, με αξιοπρέπεια, με πίστη», τονίζοντας ότι «η αγάπη για την Κύπρο δεν μπαίνει σε κάλπες».