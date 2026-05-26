Νέα βελτίωση οικονομικού κλίματος το Μάιο, καθοδικά και η αβεβαιότητα

Τον Μάιο 2026, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 4,2μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η νέα αύξηση του ΔΟΣ οφείλεται στην καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος, κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών, καθώς και στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Η ενδυνάμωση του κλίματος στις υπηρεσίες προήλθε κατά κύριο λόγο από υψηλότερες προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου και, σε μικρότερο βαθμό, από θετικότερες αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Στις κατασκευές το κλίμα ενισχύθηκε ελαφρώς ως αποτέλεσμα της ευνοϊκότερης αποτίμησης των υπό εξέλιξη έργων.

Στη μεταποίηση, παρά τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου, το κλίμα σημείωσε οριακή άνοδο λόγω βελτιωμένων αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης (δηλαδή των παραγγελιών καιτωναποθεμάτων τελικών προϊόντων).

Στο λιανικό εμπόριο, αν και οι επιχειρήσεις αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τις μελλοντικές πωλήσεις, οι αρνητικότερες αξιολογήσεις των πρόσφατων πωλήσεων οδήγησαν σε οριακή υποχώρηση του κλίματος τον Μάιο.

Το καταναλωτικό κλίμα ενδυναμώθηκε τον Μάιο λόγω βελτίωσης σε όλες τις συνιστώσες του. Ειδικότερα, οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση, καθώς και οι εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της χώρας, ήταν ευνοϊκότερες συγκριτικά με τον Απρίλιο και τον Μάρτιο.

Επιπλέον, η στάση των καταναλωτών απέναντι στο ενδεχόμενο μεγάλων αγορών κατά τους επόμενους μήνες καταγράφηκε λιγότερο αρνητική.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κινήθηκε καθοδικά τον Μάιο λόγω μείωσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς εκτός του λιανικού εμπορίου, αλλά και υποχώρησης της καταναλωτικής αβεβαιότητας σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες.