«Κάθε ζωή μετρά!» – Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πάφου Γ (ΚΒ) στο πλευρό της μεσογειακής φώκιας

Το Δημοτικό Σχολείο Πάφου Γ΄ (ΚΒ) - Αποστόλου Παύλου, με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη για το θαλάσσιο περιβάλλον, συμμετείχε σε μια ξεχωριστή δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, υιοθετώντας συμβολικά τη μεσογειακή φώκια «Νηρέα».

Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωτικές παρουσιάσεις, ζωγραφιές και συζητήσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν τη ζωή της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, ενός από τα πιο σπάνια και απειλούμενα θαλάσσια είδη της Μεσογείου.

Η ιστορία του μικρού Νηρέα συγκίνησε τα παιδιά και τους έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας της φύσης και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η συγκεκριμένη δράση συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια αξιών όπως η υπευθυνότητα, η οικολογική συνείδηση, η συνεργασία και ο σεβασμός προς τα ζώα και το περιβάλλον.

Με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα, τα παιδιά έγιναν μικροί πρεσβευτές προστασίας της θάλασσας, στέλνοντας το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα: «Κάθε ζωή μετρά και όλοι μπορούμε να συμβάλουμε σε έναν καλύτερο κόσμο!» Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τη MOM – Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας για το πολύτιμο έργο που επιτελεί, καθώς και για την έμπνευση και τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει στα παιδιά μέσα από τέτοιες σημαντικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.