Το Business School του AUB Mediterraneo γίνεται η πρώτη σχολή στην Κύπρο με διαπίστευση EQUIS

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) ανακοίνωσε ότι η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση EQUIS (EFMD Quality Improvement System), καθιστώντας την την πρώτη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο που επιτυγχάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαπίστευση EQUIS απονέμεται σε λιγότερο από το 2% των business schools παγκοσμίως και αποτελεί σημαντική αναγνώριση ακαδημαϊκής ποιότητας και διεθνούς προσανατολισμού.

Όπως αναφέρεται η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στη διαπίστευση AACSB που ήδη κατέχει το AUB Mediterraneo, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του πανεπιστημίου στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην παροχή υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής εκπαίδευσης.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του AUB Mediterraneo, Δρ Alain Daou, δήλωσε ότι «η διαπίστευση αυτή αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για το AUB Mediterraneo αλλά και για την Κύπρο», σημειώνοντας πως η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει ότι «αυτό που οικοδομούμε στην Πάφο βασίζεται στη δέσμευσή μας να προετοιμάζουμε αποφοίτους με ισχυρές γνώσεις, κριτική σκέψη και προσαρμοστικότητα για το σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του AUB Mediterraneo, Δρ Wassim El Hajj, τόνισε ότι «το γεγονός ότι γινόμαστε η πρώτη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο που λαμβάνει τη διαπίστευση EQUIS αντικατοπτρίζει τη δύναμη του ακαδημαϊκού οράματος του AUB Mediterraneo και τα πρότυπα ποιότητας που δεσμευόμαστε να προσφέρουμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως ανερχόμενου περιφερειακού κόμβου διεθνώς αναγνωρισμένης ανώτατης εκπαίδευσης. Η διαπίστευση EQUIS ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή προβολή και τις συνεργασίες του AUB Mediterraneo, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως περιφερειακού κέντρου αριστείας στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα στην περιοχή της Μεσογείου, καταλήγει η ανακοίνωση.

