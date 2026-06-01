Ο Πάνος Κιάμος ξεσηκώνει απόψε τα πλήθη στον Κατακλυσμό

Κορυφώνονται απόψε (1/6) οι εκδηλώσεις για τη μεγάλη λαϊκή γιορτή του Κατακλυσμού στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων, στη Λάρνακα. Από το αποψινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεχωρίζει η συναυλία με τον γνωστό Ελλαδίτη τραγουδιστή Πάνο Κιάμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, μουσικοχορευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς αυλού και μπάλου, Θέατρο Σκιών στην εξέδρα του Μεσαιωνικού Κάστρου, ενώ στις 10 το πρωί στην παραλία των Φοινικούδων είναι προγραμματισμένο το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley. Στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας θα πραγματοποιηθούν και αγώνες με σκάφη ανοιχτής θαλάσσης. Από το αυριανό (2/6) πρόγραμμα ξεχωρίζει η συναυλία με την Ανδρομάχη. Οι εκδηλώσεις για τον Κατακλυσμό στη Λάρνακα θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Τετάρτη (3/6) με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις για τη γιορτή του Κατακλυσμού δεν περιλαμβάνουν φέτος ρίψη πυροτεχνημάτων. Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, κατόπιν σχετικών συστάσεων της Πολιτικής Αεροπορίας. Εξάλλου, στην ελεύθερη Αμμόχωστο, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Κατακλυσμό ολοκληρώνονται σήμερα Δευτέρα. Κατά το εορταστικό τριήμερο παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, κυρίως από Κυπρίους επισκέπτες, στα θέρετρα της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά, αποτελώντας μία μικρή τονωτική ένεση για την τουριστική βιομηχανία της επαρχίας. Πολύ ικανοποιητική ήταν και η κίνηση στους διάφορους χώρους εστίασης.

Park & Ride

Να σημειωθεί, ότι χθες και σήμερα εφαρμόζεται στη Λάρνακα η καινούργια δωρεάν υπηρεσία Park & Ride κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λάρνακας και Cyprus Public Transport, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στην περιοχή των Φοινικούδων, περιορίζοντας παράλληλα την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ταλαιπωρία των επισκεπτών. Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι η νέα αυτή υπηρεσία αποτελεί σημαντικό βήμα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης κατά τη διάρκεια των εορτασμών. «Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τις Φοινικούδες για τον Κατακλυσμό να μετακινηθούν εύκολα, με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία. Είμαστε βέβαιοι ότι η φετινή εφαρμογή θα έχει μεγάλη επιτυχία κι εφόσον ο κόσμος αγκαλιάσει τη νέα αυτή υπηρεσία, πρόθεσή μας είναι να την επεκτείνουμε και στις έξι ημέρες των εκδηλώσεων τα επόμενα χρόνια», σημείωσε. Όπως και χθες Κυριακή, έτσι και σήμερα Δευτέρα, θα παρέχεται δωρεάν υπηρεσία στάθμευσης και μεταφοράς (Park & Ride). Το κοινό θα μπορεί να σταθμεύει δωρεάν στον χώρο στάθμευσης του νέου ΓΣΖ και να μεταφέρεται προς και από το κέντρο της πόλης, με τελικό σταθμό τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων Λάρνακας, στην οδό Φίλιου Τσιγαρίδη, σε μικρή απόσταση από την παραλία των Φοινικούδων. Η υπηρεσία θα λειτουργεί από τις 6μ.μ. μέχρι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ανά 30 λεπτά.