Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο τα ξημερώματα στο Πέρα Χωριό

Οδηγούσε με σχεδόν πενταπλάσια ποσότητα αλκοόλης

Οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα, στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη λεωφόρο Λεμεσού, στο Πέρα Χωριό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονη.

Η 26χρονη μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για ιατρικές εξετάσεις, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο 24χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 105μg, αντί 22μg που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

