ΠτΒ και Επιτροπές, το πρώτο τεστ

Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την Πέμπτη για να δούμε πώς θα καταλήξει το σίριαλ του/της Προέδρου της Βουλής και αν τα κόμματα θα καταλήξουν σε λύση με βάση τη λογική και κριτήρια που να εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και να διαφυλάσσουν το κύρος του ή με πρόσκαιρες και ανίερες συμμαχίες, θα εξυπηρετήσουν βραχυπρόθεσμα μικροκομματικά συμφέροντα, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν κατάλαβαν από τα μηνύματα της κάλπης της περασμένης Κυριακής.

Ένα από τα κύρια μηνύματα της κάλπης, ήταν η ψήφος εμπιστοσύνης που έδωσε ο λαός στα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία θεωρεί εγγυητές της πολιτικής σοβαρότητας και σταθερότητας στον τόπο και τα θέλει πρωταγωνιστές και όχι κομπάρσους των εξελίξεων.

Το εκλογικό αποτέλεσμα κληρονομεί στα δύο μεγάλα κόμματα μία βαριά υποχρέωση και η πρώτη σοβαρή δοκιμασία, αν έπιασαν το μήνυμα αυτό, είναι το πώς θα χειριστούν το σοβαρό ζήτημα της εκλογής Προέδρου της Βουλής, ένα ζήτημα και με θεσμικές προεκτάσεις, αφού ο/η Πρόεδρος της Βουλής είναι και το δεύτερο πολιτειακό αξίωμα του τόπου.

Δεν είναι όμως μόνο η προεδρία της Βουλής που θα κρίνει αν οι δύο μεγάλοι έπιασαν τα μηνύματα. Ευθύς μετά θα έχουμε την διαδικασία επιλογής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα αναλάβει το κάθε κόμμα. Μια διαδικασία που πάντα έως τώρα γινόταν επίσης στη λογική παζαριών και αλισβερισιού και η οποία επίσης έφτασε η ώρα να τερματιστεί. Το ποια Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα δοθεί στο κάθε κόμμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει η απόφαση αυτή να λαμβάνεται στη βάση αυστηρών κριτηρίων και του ευρύτερου συμφέροντος και όχι στη βάση των θέλω του κάθε κόμματος. Ήδη το ΕΛΑΜ «ορέγεται» την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και αυτό τα άλλα παλιά κόμματα, που γνωρίζουν την σημασία και ειδικό βάρος της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δεν πρέπει, ούτε καν να το συζητήσουν. Έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν τους νέους και τα σχολεία μας από την ελαμοποίηση της παιδείας μας. Ακόμα και για συμβολικούς λόγους η συγκεκριμένη επιτροπή δεν πρέπει να πέσει στα χέρια του ακροδεξιού, ξενοφοβικού και διχαστικού μορφώματος.

Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, προεδρίες επιτροπών δικαιούνται μόνο τα κόμματα που συγκροτούν Κοινοβουλευτική Ομάδα (έχουν δηλαδή τουλάχιστον 7 βουλευτές). Ο Κανονισμός αυτός καταστρατηγήθηκε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια και για να εξυπηρετηθούν κάποιες «συμφωνίες», δόθηκαν «χατιρικά» προεδρίες Επιτροπών, σε κόμματα με 3 και 4 Βουλευτές, πρακτική που δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ο Κανονισμός της Βουλής πρέπει να είναι απαραβίαστος και ο πρώτος που οφείλει να το επιβάλλει αυτό, είναι ο/η Πρόεδρος της Βουλής, που θα εκλεγεί την Πέμπτη.

