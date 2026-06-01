Κατακλυσμός στην Πάφο: Το παραλιακό μέτωπο γέμισε ζωή και παράδοση

Η Πάφος φόρεσε τα γιορτινά της για το τριήμερο του Κατακλυσμού, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες στο παραλιακό της μέτωπο. Από το πρωί και κυρίως μέχρι αργά το βράδυ, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος γέμισε από κόσμο κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια ζωντανή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις έδωσαν οι πραγματευτάδες και οι μικροπωλητές που έστησαν τους πάγκους τους κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αγοράσουν παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα, όπως σουτζούκο, λουκούμια, παστέλια, ξηρούς καρπούς και άλλες αγαπημένες λιχουδιές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τοπικής παράδοσης.

Παράλληλα, δεκάδες μικρά καταστήματα και περίπτερα προσέφεραν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από χειροποίητες κατασκευές και αναμνηστικά μέχρι παιχνίδια, είδη δώρων και τοπικά εδέσματα.

Η παρουσία τους συνέβαλε στην αναβίωση της παραδοσιακής αγοράς του Κατακλυσμού, δίνοντας στους επισκέπτες πολλές επιλογές για ψώνια και ψυχαγωγία.

Η επισκεψιμότητα κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με οικογένειες, νεαρούς αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες να δίνουν το παρών τους στις εκδηλώσεις.

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα, δοκίμασαν παραδοσιακές γεύσεις και συμμετείχαν στο γιορτινό κλίμα που επικράτησε σε όλη την περιοχή.

Ο Κατακλυσμός επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον χαρακτήρα του ως μία από τις πιο αγαπημένες λαϊκές γιορτές της Κύπρου, συνδυάζοντας παράδοση, τοπική γαστρονομία και ψυχαγωγία, ενώ το παραλιακό μέτωπο της Πάφου αποτέλεσε το επίκεντρο των εορτασμών, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και ενισχύοντας την τοπική αγορά.

Σε δηλώσεις τους οι επαγγελματίες πραγματευτάδες κατέδειξαν την ικανοποίηση τους για την αυξημένη κίνηση και για το σημαντικό ενδιαφέρον του κοινού για τα παραδοσιακά προϊόντα τους κατά τη διάρκεια του τριημέρου.