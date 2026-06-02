Στάσιμη η μετονομασία της οδού «Κεμάλ Ατατούρκ» στον Μούτταλο, αναμένεται καθοδήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών

Η υπόθεση της αφαίρεσης της ονομασίας «Κεμάλ Ατατούρκ» από δρόμο στην προ του 1974 Τουρκοκυπριακή Συνοικία Μούτταλος στην Πάφο παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω ούτε έχει επανεξεταστεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη λήψη της απόφασης για αφαίρεση της υφιστάμενης ονομασίας, το θέμα δεν έχει συζητηθεί εκ νέου σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν έχει κατατεθεί επίσημα οποιαδήποτε πρόταση για νέα ονομασία της συγκεκριμένης οδού. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί προσωπική άποψη που φέρεται να εκφράστηκε ανεπίσημα σε συζήτηση εκτός των θεσμικών διαδικασιών. Για την ορθή διαχείριση της υπόθεσης, ο Δήμος Πάφου απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας καθοδήγηση αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος.

Στόχος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει το θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί για τη λήψη οποιασδήποτε νέας απόφασης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οποιαδήποτε νέα απόφαση για τη συγκεκριμένη οδό αναμένεται να ληφθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ετοιμασίας του πλαισίου που θα διέπει τις μετονομασίες δρόμων και πλατειών, καθώς και μετά τη σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής που θα εξετάσει το θέμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δημοτική σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου επανέφερε το ζήτημα μέσω βιντεοσκοπημένης παρέμβασής της, αναφερόμενη στην πρόταση που είχε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για μετονομασία της οδού. Μάλιστα στην ανάρτηση της πρότεινε την μετονομασία της οδού σε «Μιχάλη Καπετανίδη».

Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει τεθεί επίσημα ενώπιον των αρμόδιων σωμάτων για λήψη απόφασης. Ως εκ τούτου, μέχρι σήμερα δεν έχει αποφασιστεί καμία νέα ονομασία για τον δρόμο, παρά την προηγηθείσα απόφαση για αφαίρεση της ονομασίας «Κεμάλ Ατατούρκ». Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση του ζητήματος είχε ζητηθεί και η άποψη της κυβέρνησης.

Μάλιστα, το θέμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον Δήμο Πάφου. Συγκεκριμένα, το 2021, όταν η τότε δημοτική ομάδα του Κ.Σ. ΕΔΕΚ είχε ζητήσει να τεθεί το ίδιο ζήτημα, ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Πάφου, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν θα έπρεπε να επηρεαστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονταν για το Κυπριακό από βεβιασμένες αποφάσεις . Το θέμα επανήλθε τα επόμενα χρόνια από τη δημοτική σύμβουλο του ΔΗΣΥ Πάφου, η οποία εξασφάλισε την έγκριση της πρότασης για αφαίρεση της ονομασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητηθεί προηγουμένως η άποψη της κυβέρνησης. Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κανονισμών που θα διέπει τόσο τη μετονομασία όσο και την ονοματοδοσία δρόμων και πλατειών στον Δήμο Πάφου. Αν και το σχετικό πλαίσιο έχει ήδη τύχει επεξεργασίας, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνο μετά την επίσημη έγκριση του πλαισίου θα είναι σε θέση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου να εξετάσει εκ νέου τη συγκεκριμένη υπόθεση ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο αίτημα. Οι ίδιες πληροφορίες χαρακτηρίζουν την αρχική απόφαση για αφαίρεση της ονομασίας ως βεβιασμένη, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε της ολοκλήρωσης του ίδιου του κανονιστικού πλαισίου που σήμερα βρίσκεται υπό διαμόρφωση.