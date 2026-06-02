Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου Α. Γρηγοριάδης ζητά επανεξέταση της απόφασης για τη μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Την ανάγκη επαναφοράς του ζητήματος της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στη συνοικία Μουττάλου σε πλήρη θεσμική διαδικασία υπογραμμίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου με την ανεξάρτηση κίνηση « Ανθρώπινη πόλη» Ανδρέας Γρηγοριάδης, με αφορμή την πρόσφατη κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε.

Όπως αναφέρει, η απόφαση λήφθηκε ως έκτακτο θέμα χωρίς επαρκή τεκμηρίωση του επείγοντος χαρακτήρα της και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία, γεγονός που, κατά την άποψή του, προκάλεσε τόσο εσωτερικές όσο και διεθνείς αντιδράσεις.

Ο κ. Γρηγοριάδης σημειώνει ότι σε ζητήματα με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτική ευαισθησία ο Δήμος Πάφου οφείλει να ενεργεί με θεσμική συνέπεια και όχι με βεβιασμένες διαδικασίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα θα πρέπει να επανέλθει προς εξέταση μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία που να περιλαμβάνει αποστολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Εσωτερικών και ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Εφαρμογή του νέου Πλαισίου Ονοματοδοσίας και ουσιαστική διαβούλευση με αρμόδιους φορείς, κατοίκους, προσφυγικές και ποντιακές οργανώσεις, καθώς και ειδικούς επιστήμονες.

Παράλληλα, τονίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση για νέα ονομασία θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη ιστορική αξιολόγηση και να αποφεύγει επιλογές που ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αντιπαραθέσεις ή κοινωνικούς διαχωρισμούς.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος επισημαίνει ακόμη την ανάγκη για ψύχραιμη και υπεύθυνη δημόσια επικοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι η Πάφος δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής ή άλλης εργαλειοποίησης, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Καταλήγοντας, ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρει ότι στόχος είναι η λήψη μιας απόφασης που θα είναι θεσμικά ορθή, κοινωνικά αποδεκτή και ιστορικά τεκμηριωμένη, ώστε να μπορεί να αντέξει στον χρόνο.

