Έπεσαν στο κενό οι κατηγορίες για κλοπή 3,25 εκατ. δολαρίων

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε την Πέμπτη, 28 Μαΐου, έξι κατηγορούμενους που αντιμετώπιζαν συνολικά 34 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κλοπή 3,25 εκατ. δολαρίων, πλαστογραφία εγγράφων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και τήρηση ψευδών λογαριασμών, σε υπόθεση που εκκρεμούσε ενώπιον της Δικαιοσύνης τα τελευταία έξι χρόνια.

Το Κακουργιοδικείο, με σύνθεση τους Δικαστές Χρ. Παρπόττα, Χρ. Ρασπόπουλο και Π. Σαββίδη, εξέδωσε απόφαση 205 σελίδων, με την οποία οι κατηγορούμενοι, τέσσερα φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα, κρίθηκαν αθώοι για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι κατηγορίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή ποσού 3.250.000 δολαρίων ΗΠΑ, πλαστογραφία εγγράφων, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και τήρηση ψευδών λογαριασμών.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, κατά την ακροαματική διαδικασία η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε 26 μάρτυρες προς απόδειξη της υπόθεσής της. Το Δικαστήριο, αφού ικανοποιήθηκε ότι είχε αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον όλων των κατηγορουμένων στις κατηγορίες που έκαστος αντιμετώπιζε, τους κάλεσε να προβάλουν την υπεράσπισή τους, αφού τους εξήγησε τα δικαιώματά τους, σημειώνοντας ότι όλοι οι κατηγορούμενοι επέλεξαν το δικαίωμα της σιωπής και δεν κάλεσαν οποιονδήποτε μάρτυρα υπεράσπισης.

Ωστόσο, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι η μαρτυρία που τέθηκε ενώπιόν του δεν ήταν επαρκής ώστε να αποδειχθούν οι κατηγορίες πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μη κλήτευσης συγκεκριμένων προσώπων ως μαρτύρων από την Κατηγορούσα Αρχή, σημειώνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν «δεν ήταν ικανοποιητικές».

Καταλήγοντας, το Κακουργιοδικείο σημείωσε ότι «στη βάση όλων όσων προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ανωτέρω, καταλήγουμε ότι η Κατηγορούσα Αρχή απέτυχε να αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τις Κατηγορίες 1 έως 34».

Σημειώνεται ότι την υπεράσπιση των κατηγορουμένων 1, 2, 4 και 5 ανέλαβαν το Δικηγορικό Γραφείο Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη και το Δικηγορικό Γραφείο Στυλιανού Ν. Χριστοφόρου. Την υπεράσπιση του κατηγορούμενου 3 ανέλαβε το Δικηγορικό Γραφείο Στέλιου Αυγουστή, ενώ του κατηγορούμενου 6, το Δικηγορικό Γραφείο Ηλία Στεφάνου.

ΚΥΠΕ