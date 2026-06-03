«Concrete»: Μια έκθεση για το υλικό που διαμόρφωσε τις πόλεις και την ταυτότητά μας

Όταν το σκυρόδεμα γίνεται τέχνη και πολιτισμός Η ab Gallery στην Πάφο φιλοξενεί από τις 12 Ιουνίου την ομαδική έκθεση τέχνης «Concrete», μια εικαστική προσέγγιση στο σκυρόδεμα ως υλικό, σύμβολο και καθοριστικό στοιχείο της σύγχρονης αστικής εμπειρίας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 7:30 μ.μ. Σε μια περίοδο έντονης οικοδομικής ανάπτυξης και συνεχούς μετασχηματισμού του αστικού τοπίου, η έκθεση καλεί το κοινό να επανεξετάσει τη σχέση του με το σκυρόδεμα, ένα υλικό που έχει σημαδέψει την αρχιτεκτονική και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον χώρο γύρω μας.

Μέσα από έργα φωτογραφίας, ζωγραφικής και γλυπτικής, οι καλλιτέχνες Αναστασία Μηνά, Birutė Vardas, Μαριάνα Κωνσταντίνη, Πάρης Σεργίου και Γιώργος Παπαδόπουλος διερευνούν τις πολλαπλές αναγνώσεις του σκυροδέματος, αναδεικνύοντας τόσο τη λειτουργική όσο και τη συμβολική του διάσταση.

Η έκθεση εξετάζει ζητήματα ταυτότητας, μνήμης, τόπου και περιβάλλοντος, φωτίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει το υλικό αυτό στη διαμόρφωση της σύγχρονης ζωής. Παράλληλα, η έκθεση σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 30 χρόνων δημιουργικής δραστηριότητας του Vardastudio for Architecture, αποτελώντας έναν εορτασμό της αρχιτεκτονικής σκέψης και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Aya Shoham. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ. στην ab Gallery, στην Πάφο.