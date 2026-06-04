Συντονισμένες ενέργειες για άνοιγμα του δρόμου στα Κονιά

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Πάφου σήμερα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Αντιδημάρχου Κονιών, του Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Ιεροκηπίας και του εργολάβου του έργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου κατά τη συνάντηση έγινε ο απαραίτητος συντονισμός και καθορίστηκαν οι εργασίες και οι προετοιμασίες που απαιτούνται για το προσωρινό κλείσιμο του δρόμου στα Κονιά για μία εβδομάδα, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία ως αμφίδρομος.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί ταλαιπωρούνται εδώ και πέντε μήνες λόγω των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, στόχος του Δ Πάφου είναι, όπως αναφέρεται, η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και η αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και του εργολάβου, με σκοπό οι εργασίες να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και ο δρόμος να παραδοθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα προς όφελος των δημοτών.

Το κοινό, προστίθεται στην ανακοίνωση θα ενημερωθεί έγκαιρα για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες διευθετήσεις και να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία του κοινού.