Με λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα στην κατεχόμενη Μονή του

Με κάθε σεμνότητα και εκκλησιαστική λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος η μνήμη του Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα, στην κατεχόμενη Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονής.

Όπως αναφέρεται, οι εορτασμοί πραγματοποιθηκαν χτες και σήμερα με τη συμμετοχή του Καθηγουμένου της Μονής, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωάννη Ιωάννου.

Σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ημέρα της κυριώνυμης εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, τελέστη ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Βαρνάβα. Των ιερών ακολουθιών προέστη ο Καθηγούμενος της Μονής, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου.

Η Μονή χαιρέτησε τη σημασία της παρουσίας των πιστών στις λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική ζωή της Κύπρου και διατηρούν άσβεστη τη σύνδεση με το ιστορικό και πνευματικό κέντρο του Αποστόλου Βαρνάβα στα κατεχόμενα εδάφη της νήσου.