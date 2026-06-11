Η Emirates ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί 88.000 κιλά πλαστικού από τα γεύματα εν πτήσει

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η Emirates επισημαίνει τη σημαντική επίδραση του προγράμματος ανακύκλωσης κλειστού κύκλου (closed-loop recycling programme), το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2023. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η αεροπορική εταιρεία ανακύκλωσε περισσότερα από 88.000 κιλά πλαστικού από είδη που χρησιμοποιούνται για την παροχή γευμάτων στην Οικονομική Θέση, μετατρέποντάς τα σε νέα προϊόντα για χρήση εν πτήσει.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προστασία του περιβάλλοντος, η Emirates έχει επενδύσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια AED στη μετάβαση σε ένα μοντέλο παραγωγής κλειστού κύκλου για τα σκεύη εστίασης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι κατεστραμμένοι και ακατάλληλοι για χρήση δίσκοι, ταψιά, πιατάκια σνακ και μπολ της Οικονομικής Θέσης συλλέγονται μετά τις πτήσεις, καθαρίζονται, ελέγχονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις στο Ντουμπάι, όπου μετατρέπονται σε νέα είδη εστίασης που περιέχουν έως και 25% ανακυκλωμένο υλικό. Στη συνέχεια, τα προϊόντα αυτά επιστρέφονται στην Emirates Flight Catering και επαναχρησιμοποιούνται σε χιλιάδες πτήσεις. Με εκατομμύρια δίσκους, μπολ και πιάτα να χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates, το πρόγραμμα υποστηρίζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μειώνοντας σημαντικά τα πλαστικά απορρίμματα που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ παράλληλα μειώνει τις εκπομπές από τις μεταφορές μέσω της τοπικής ανακύκλωσης και παραγωγής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την deSter FZE UAE, έναν κορυφαίο πάροχο εξοπλισμού αεροπορικών υπηρεσιών και ειδικό στον τομέα της παραγωγής κλειστού κύκλου. Η deSter είναι μέλος του δικτύου CE100, το οποίο περιλαμβάνει μερικούς από τους κορυφαίους οργανισμούς κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως, και έχει λάβει τη βαθμολογία «Gold» για τη βιωσιμότητα από την Ecovadis – μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση για βιώσιμες πρακτικές. Η εγκατάσταση ενσωματώνει επίσης αρχές βιώσιμου σχεδιασμού, όπως η χρήση ηλιακής ενέργειας, η αποδοτική διαχείριση των υδάτων και πρακτικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων.

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε όλη την εμπειρία πτήσης της Emirates

100 επεισόδια του David Attenborough στο ice

Με αφορμή τα 100ά γενέθλια του Sir David Attenborough και έναν αιώνα εξαιρετικών επιτευγμάτων στην παρουσίαση του φυσικού κόσμου στο παγκόσμιο κοινό, το το σύστημα ψυχαγωγίας ice της Emirates φιλοξενεί 100 επεισόδια από τη Συλλογή Attenborough καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου. Οι βραβευμένοι τίτλοι του BBC Earth, όλοι με αφήγηση του Sir David, προσκαλούν τους επιβάτες σε αξέχαστα ταξίδια σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία και οικοσυστήματα του πλανήτη.

Παιχνίδια και τσάντες για παιδιά της Emirates

Η νέα παιδική συλλογή της Emirates περιλαμβάνει τσάντες και λούτρινα παιχνίδια κατασκευασμένα με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένα υλικά, μεταξύ των οποίων και ανακυκλωμένος πολυεστέρας από καταναλωτικά απορρίμματα. Τα παιδικά περιοδικά και οι ετικέτες των προϊόντων παράγονται, όπου είναι εφικτό, από χαρτί που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση. Η Emirates έχει επίσης καταργήσει τις περιττές πλαστικές συσκευασίες από τις παιδικές τσάντες και κουβέρτες, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης εν πτήσει.

Τσάντες αποθήκευσης κλινοσκεπασμάτων Πρώτης Θέσης

Οι πλαστικές συσκευασίες έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία των στρωμάτων, των παπλωμάτων και των κουβερτών της Πρώτης Θέσης και έχουν αντικατασταθεί με υψηλής ποιότητας επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο πολυεστέρα.

Συσκευασία ακουστικών

Η συσκευασία των ακουστικών που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες Business Class, Premium Economy, Economy Class, καθώς και στα παιδικά ακουστικά της Emirates, κατασκευάζεται πλέον από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE).

Τσάντες με προϊόντα περιποίησης για την Πρώτη και τη Διακεκριμένη Θέση

Η Emirates συνεχίζει να ενσωματώνει πιο βιώσιμα υλικά στα σετ περιποίησης των καμπινών πολυτελείας της. Οι τσάντες με προϊόντα περιποίησης της Πρώτης Θέσης και της Διακεκριμένης Θέσης περιλαμβάνουν υφάσματα με ανακυκλωμένα υλικά. Επιπλέον, οι αναδιπλούμενες χτένες και βούρτσες, τα καλύμματα καθρεφτών στα γυναικεία κιτ της Διακεκριμένης Θέσης, καθώς και επιλεγμένα αξεσουάρ των σετ έχουν επίσης επανασχεδιαστεί με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενώ οι συσκευασίες των οδοντιατρικών κιτ κατασκευάζονται από χαρτί kraft.

Τσάντες με προϊόντα περιποίησης για τις κατηγορίες Premium Economy και Economy

Τα επαναχρησιμοποιούμενα σετ προϊόντων περιποίησης που διατίθενται στις κατηγορίες Premium Economy και Economy δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την οργάνωση United for Wildlife, με σκοπό να αναδείξουν τα πιο απειλούμενα είδη του πλανήτη. Περιλαμβάνουν βιολογικά υλικά, όπως εναλλακτικά υλικά με βάση τον κάκτο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της εξάρτησης από πλαστικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα. Το περιεχόμενο του σετ, συμπεριλαμβανομένων των καλτσών και των μάσκας ύπνου, είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα μετά την κατανάλωση (rPET). Τα εξωτερικά σχέδια είναι τυπωμένα με μη τοξικά μελάνια με βάση τη σόγια, ενώ οι συνοδευτικές κάρτες με ιστορίες είναι κατασκευασμένες από χαρτί κραφτ που προέρχεται από δάση που διαχειρίζονται υπεύθυνα.

Κουβέρτες fleece Premium Economy και Οικονομικής Θέσης

Οι κουβέρτες fleece της Premium Economy και της Οικονομικής Θέσης κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πολυεστερικό fleece, με κάθε κουβέρτα να περιέχει υλικό που αντιστοιχεί σε περίπου 28 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Ρούχα χαλάρωσης, παντόφλες και μάσκες ύπνου Πρώτης Θέσης και Business Class

Τα ρούχα χαλάρωσης, οι παντόφλες και οι μάσκες ύπνου που προσφέρονται στην Πρώτη Θέση και τη Διακεκριμένη Θέση έχουν σχεδιαστεί από ελαφρύ, αναπνεύσιμο ύφασμα modal, το οποίο προέρχεται από πιστοποιημένες φυτικές ίνες.

Προϊόντα ευεξίας VOYA

Η σειρά περιποίησης δέρματος VOYA που διατίθεται στην Πρώτη Θέση και τη Business Class αξιοποιεί τις θρεπτικές ιδιότητες βιολογικών φυκιών, τα οποία συλλέγονται με βιώσιμο τρόπο και χειρωνακτικά από τις δυτικές ακτές της Ιρλανδίας.

Χαρτοκαλαμάκια

Τα πλαστικά καλαμάκια έχουν καταργηθεί σταδιακά σε όλους τους χώρους του αεροσκάφους και έχουν αντικατασταθεί από πιστοποιημένα εναλλακτικά προϊόντα από χαρτί.

Μείωση της χρήσης πλαστικών και συσκευασιών εν πτήσει

Η Emirates συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές της για να εισαγάγει εναλλακτικές λύσεις συσκευασίας όπου αυτό είναι δυνατό. Οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνταν για τις αγορές από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών εν πτήσει έχουν αντικατασταθεί από χάρτινες σακούλες, ενώ οι συσκευασίες των προϊόντων περιποίησης μπάνιου περιέχουν χαρτί από πέτρα.

Ανακύκλωση εν πτήσει

Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες εν πτήσει περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό των γυάλινων και πλαστικών φιαλών στις πτήσεις που φτάνουν στο Ντουμπάι, όπου αυτό είναι λειτουργικά εφικτό, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη διαλογή και ανακύκλωση μέσω της Emirates Flight Catering και των τοπικών συνεργατών διαχείρισης αποβλήτων.

Μενού Πρώτης Θέσης

Τα μενού Πρώτης Θέσης της Emirates εκτυπώνονται σε χαρτί που προέρχεται από δάση που διαχειρίζονται υπεύθυνα, ενισχύοντας τη δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας για βιώσιμη προμήθεια. Τα μενού Business Class, Premium Economy και Economy Class έχουν επίσης μεταβεί στο ίδιο χαρτί υπεύθυνης προέλευσης.