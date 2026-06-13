Το Τμήμα Αρχαιοτήτων τάσσεται υπέρ της απομάκρυνσης των μεταλλικών κατασκευών στο Λιμανάκι Κ Πάφου

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απάντησε στην επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέας Κυριακού σχετικά με την αφαίρεση των μεταλλικών κατασκευών από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου και την αποκατάσταση του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής αναφέροντας πως τάσσεται υπέρ της απομάκρυνσης των εν λόγω μεταλλικών κατασκευών , με σκοπό την επαναφορά του χώρου στην αρχική του μορφή και την πλήρη αποκατάσταση του παραδοσιακού του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων ο χώρος αποτελεί Αρχαίο Μνημείο και εμπίμπτει στην ζώνη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.Οι μεταλλικές κατασκευές πάνω στην προκυμαία του λιμανιού τοποθετήθηκαν χωρίς την απαραίτηση πρότερη διαβούλευση των δημοτικών αρχών με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όπως αναφέρει.

Προσθέτει επίσης πως οι ενστάσεις τους ως Τμήμα Αρχαιοτήτων , δεν λήφθηκαν υπόψη, παρά μόνο ως προς ορισμένες επουσιώδεις τροποποιήσεις. Σημειώνεται πως στην επιστολή του που είχε αποστείλει ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ σε διάφορους φορείς, είχε αναφέρει πως οι συγκεκριμένες κατασκευές αλλοιώνουν σοβαρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας ευαίσθητης περιοχής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ταυτότητα της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα.

Πρόκειται σημειώνει για έναν χώρο που αναδείχθηκε διεθνώς μέσα από την πολιτιστική του αξία και τη μοναδική αισθητική του φυσιογνωμία. Δυστυχώς, αναφέρει ο κ. Κυριακού αυτά τα ``σιδεροκούτια`` τα οποία έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε πρόχειρους χώρους εστίασης και "φαστφουντάδικα", δημιουργούν εικόνα πλήρους ασυμβατότητας με το περιβάλλον της περιοχής.

Έχουν κρύψει την όψη των παραδοσιακών κτιρίων, έχουν περιορίσει τον ανοικτό δημόσιο χώρο και έχουν μετατρέψει ένα καλαίσθητο πολεοδομικό σημείο, που λειτουργούσε ως δημόσια πλατεία και χώρος ανάσας για κατοίκους και επισκέπτες,σε έναν ασφυκτικά δομημένο χώρο χωρίς αισθητική συνοχή.

Επεσήμανε τέλος πως γίνονται συνεχώς δέκτες παραπόνων από πολίτες της Πάφου αλλά και επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι εκφράζουν απορία και δυσαρέσκεια για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Τουρίστες που επισκέπτονται το λιμανάκι και το κάστρο διερωτώνται πώς επιτράπηκε η τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών σε έναν τόσο ιστορικό και εμβληματικό χώρο σημειώνει, εκτιμώντας τέλος πως αποτελεί μεγάλη ευθύνη τόσο του Δ. Πάφου όσο και των αρμόδιων Πολεοδομικών Αρχών οι οποίες επέτρεψαν αυτήν την αλλοίωση του γραφικού μετώπου της Κ. Πάφου.